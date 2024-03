Coincidenze d'amore: nel trailer Meg Ryan torna alle rom-com insieme a David Duchovny

Universal Pictures ha diffuso in streaming il trailer di Coincidenze d'amore, commedia romantica che non solo vede Meg Ryan protagonista, ma anche regista e sceneggiatrice e il ritorno a un genere di cui è stata il volto simbolo.

Ci è voluto molto tempo, ma otto anni dopo, Meg Ryan è tornata alla regia dopo il suo debutto avvenuto con il film Ithaca. Questa volta, però, l'attrice e regista propone un progetto che appartiene al genere che l'ha resa una superstar internazionale: una commedia romantica.

Coincidenze d'amore vede protagonisti Ryan e David Duchovny (Californication) nei panni di due ex amanti che si incontrano per caso in un aeroporto e finiscono per rimanervi bloccati dopo che entrambi i loro voli hanno subito un ritardo.

La premessa è semplice, ma offre spazio a riflessioni tutt'altro che banali: il trailer suggerisce che più a lungo i due sono bloccati in aeroporto, più la coppia scava a fondo nei difetti dell'altro all'epoca in cui stavano insieme.

Il film è basato sulla commedia teatrale Shooting Star, scritta dall'acclamato drammaturgo Steven Dietz. Lo stesso drammaturgo ha adattato la storia per lo schermo e ha co-scritto la sceneggiatura insieme alla Ryan e al collega Kirk Lynn.

Sinossi

Coincidenze d'amore vede protagonisti gli ex Willa (Ryan) e Bill (Duchovny) che rimangono bloccati insieme in un aeroporto durante una nevicata: "E se in una notte nevosa ti trovassi faccia a faccia con qualcuno del tuo passato? Qualcuno che una volta custodiva i tuoi segreti, perché una volta, tanto tempo fa, quella persona ha avuto il tuo cuore".

Il film uscirà nelle sale l'11 aprile prossimo.