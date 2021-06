Meet Cute: Kaley Cuoco e Pete Davidson protagonisti della commedia romantica

Nuovo progetto per Kaley Cuoco, in trattative insieme al collega Pete Davidson per i ruoli di protagonisti in Meet Cute, nuova commedia romantica in progetto diretta da Alex Lehmann, ma gli accordi non sono ancora definitivi.

Primo piano di Kaley Cuoco dal film Hop

Secondo Deadline, Kaley Cuoco, volto noto di The Big Bang Theory, affiancherà Pete Davidson nella commedia romantica intitolata Meet Cute a cui lavorerà Alex Lehmann, regista di Blue Jay.

Meet Cute è una romcom che parla dei viaggi nel tempo e la domanda principale che attanaglia i protagonisti è: se potessi viaggiare indietro nel tempo per sistemare i problemi con il tuo partner e renderlo perfetto per te, lo faresti?

Sse la trattativa andrà in porto, Cuoco interpreterà Sheila, mentre Davidson interpreterà un ragazzo di nome Gary. La sceneggiatura è stata scritta da dNoga Pnueli mentre Akiva Goldsman, Gregory Lessans e Rachel Reznick di Weed Road Pictures produrranno con Santosh Govindaraju e Dan Reardon di Convergent Media.

Dopo The Big Bang Theory, Kaley Cuoco è tornata al successo con la serie HBO Max The Flight Attendant, che è stata rinnovata per una seconda stagione. Inoltre, con la sua società di produzione, la Yes, Norman Productions, l'attrice ha recentemente concluso un nuovo accordo con la Warner Bros. per lo sviluppo di un progetto su Doris Day. Nel mondo del cinema, la vedremo al fianco di Woody Harrelson e Kevin Hart nella commedia d'azione The Man From Toronto.

Pete Davidson ha fatto parte del cast del Saturday Night Live dal 2014, ma quest'anno dovrebbe lasciare il programma. Lo vedremo nel film DC di James Gunn The Suicide Squad - Missione Suicida e nel film biografico Netflix dedicato a Joey Ramone.