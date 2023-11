Role Play: ecco il trailer del prossimo thriller con Kaley Cuoco

Prime Video ha rilasciato il trailer di Role Play, il prossimo spy action thriller targato Prime Video con protagonisti Kaley Cuoco e David Oyelowo. La star di The Big Bang Theory interpreta il ruolo di Emma, una donna che apparentemente vive una vita perfetta insieme all'amorevole marito e ai due figli nella periferia del New Jersey. Quando la coppia decide di ravvivare la relazione con un gioco di ruolo David scoprirà che la fidanzata conduce una vita segreta come assassina su commissione. Emma è finita nel mirino di alcuni pericolosi criminali e David farà di tutto per salvare la sua famiglia.

Ecco il trailer:

Role Play

Role Play è diretto da Thomas Vincent e scritto da Seth Owen ed è stato girato principalmente a Berlino. Il cast oltre ai protagonisti Kaley Cuoco e David Oyelowo (noto per Selma - La strada per la libertà) include Bill Nighy e Connie Nielsen. Studiocanal finanzia interamente la produzione della Picture Company, di cui Amazon Prime Video ha acquisito i diritti per gli Stati Uniti e per molti territori esteri. Role Play è basato su un'idea originale di George Heller della Brillstein Entertainment Partners.