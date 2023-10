Medicus stasera su Rai 4, trama e cast del film di Philipp Stölzl con Tom Payne e Ben Kingsley

Stasera, 29 ottobre 2023, su Rai 4, in prima serata alle 21:20, andrà in onda Medicus un film d'azione del 2013 diretto da Philipp Stölzl con Tom Payne, Stellan Skarsgård e Ben Kingsley. Jan Berger ha scritto la sceneggiature. Le musiche sono di Ingo Ludwig Frenzel. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Medicus è una produzione tedesca, il film è liberamente basato sull'omonimo romanzo di Noah Gordon, primo libro della Trilogia della Famiglia Cole che comprende Lo sciamano e L'eredità dello sciamano.

Il lungometraggio è ambientato nell'Inghilterra dell'XI secolo e ha esordito nelle sale tedesche il 25 Dicembre 2013.

Trama

L'orfanello Rob Cole, in seguito alla morte della madre per una misteriosa malattia, giura a sé stesso di riuscire a sconfiggere la morte e decide di studiare medicina; si reca quindi in Persia per diventare un allievo del grande medico Ibn Sina.

La ricerca della conoscenza lo porterà anche a scoprire il valore della sincera amicizia e del vero amore. All'Università di Ispanhan diviene l'allievo prediletto e l'assistente del principe dei medici. L'arte di Rob Cole non ha rivali: la sua vita sarà una lotta contro la sofferenza e la morte.

Critica e trailer

Medicus è stato accolto dalla critica nel seguente modo: su Imdb il pubblico lo ha votato con 7.2 su 10.