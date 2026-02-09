Mediaset Infinity festeggia San Valentino con una collection gratuita di film d’amore

Arriva oggi su Mediaset Infinity la collection Sav Valentino, una raccolta, da guardare completamente gratis, di titoli italiani e internazionali, per vivere il romanticismo in tutte le sue sfaccettature.

Quali sono i film d'amore presenti nella Collection Mediaset

Un amore così grande: Francesca Loy e Giuseppe Maggio in un momento del film

Tra i titoli proposti si può trovare Un amore così grande, racconto di formazione e passione che segue Vladimir dalla Russia all'Italia, sulle tracce di un padre mai conosciuto. A Verona l'incontro con Veronica accende un amore intenso, ma segnato da ostacoli che metteranno alla prova entrambi.

Si continua poi con InFiniti, una storia che mette alla prova la forza dei sentimenti. Roberta e Davide si innamorano a Recanati e vivono anni felici, finché un tradimento del passato riemerge incrinando il loro rapporto. L'incontro con Lorenzo sembra aprire a Roberta una nuova possibilità, ma nulla è davvero come appare.

La collection accoglie inoltre Nessuno come noi, ambientato nella Torino degli anni '80, dove un professore universitario vede le proprie certezze vacillare quando incontra una giovane insegnante capace di sconvolgere equilibri personali e familiari, in un intreccio di attrazione e responsabilità.

Anne Hathaway e Jake Gyllenhaal in una scena del film Love and Other Drugs

Accanto a queste storie, la selezione si arricchisce di tanti altri titoli amati dal pubblico come Ti presento Sofia con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti, Amore & altri rimedi con Anne Hathaway e Jake Gyllenhaal, Last Night con Keira Knightley e Un'ottima annata con Russell Crowe e Marion Cotillard.

Come vedere la Collection speciale per San Valentino

Non c'è bisogno di nessun abbonamento per poter fare una scorpacciata di film d'amore nei giorni più romantici dell'anno. Il cofanetto dedicato a San Valentino è infatti visibile nella sezione free di Mediaset Infinity, insieme a moltissimi altri contenuti tra film, serie e programmi TV.

Un vero e proprio regalo della piattaforma streaming per tutti gli innamorati. Un invito a riscoprire il piacere di una grande storia d'amore, da vivere da soli o in compagnia, dove e quando si vuole.