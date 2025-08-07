Aspettando Il Diavolo veste Prada 2, ecco un film romantico e sexy con Anne Hathaway da rivedere in streaming

Mentre i fan aspettano con impazienza il ritorno di Anne Hathaway nei panni di Andy Sachs ne Il Diavolo veste Prada 2, è il momento ideale per riscoprire Amore & altri rimedi, una delle sue interpretazioni più adulte e intense.

In questo film, Hathaway abbandona i toni più contenuti e si immerge in un ruolo audace, in bilico tra sensualità e vulnerabilità, al fianco di Jake Gyllenhaal, in un racconto che mescola passione, ironia e temi profondi con grande naturalezza.

Il film, datato 2010, è presente nei cataloghi di diverse piattaforme streaming al momento: su Mediaset Infinity+ (abbonamento a partire da 7,99 euro al mese), su Prime Video con abbonamento Premium oppure a partire da 3,99 euro, su AppleTv per gli abbonati oppure a partire da 3,99 euro.

Amore e altri rimedi: la trama, il cast e perché è una commedia da non perdere

Diretto da Edward Zwick e ispirato al libro Hard Sell: The Evolution of a Viagra Salesman, Amore & altri rimedi è ambientato alla fine degli anni '90, durante l'ascesa dell'industria farmaceutica. Jamie Randall (Gyllenhaal) è un rappresentante di medicinali per la Pfizer, carismatico e abituato a sedurre ogni donna che incontra. La sua routine cambia radicalmente quando conosce Maggie Murdock, interpretata da Hathaway: un'artista brillante, indipendente e affetta da Parkinson in fase precoce.

Anne Hathaway e Jake Gyllenhaal in una immagine di Amore ed altri rimedi

I due iniziano una relazione che dovrebbe essere leggera, senza impegno. Ma quel legame si trasforma, e ciò che doveva essere una semplice attrazione fisica diventa qualcosa di più complesso e profondo. Il film, inizialmente leggero e carico di sensualità, si apre presto a riflessioni più toccanti, esplorando la fragilità del corpo, l'amore incondizionato e la paura del futuro. La chimica tra i protagonisti è autentica e intensa, e riesce a rendere credibile ogni passaggio emotivo della storia. Hathaway, in particolare, offre una performance fisica e sincera, capace di rendere Maggie un personaggio vivo e toccante.

Anne Hathaway, un'interprete unica per tante donne diverse

Anne Hathaway in una sequenza di Becoming Jane - il ritratto di una donna contro

Con Amore & altri rimedi, Anne Hathaway arricchisce la sua galleria di personaggi femminili complessi e memorabili. Maggie è ironica, disillusa e piena di contraddizioni: non si lascia facilmente amare, ma chiede amore con ogni gesto. È un ruolo molto diverso rispetto alla giovane Andy Sachs di Il Diavolo veste Prada, impacciata ma determinata, che Hathaway ha reso iconica. Eppure, tra le due donne c'è un filo comune: la capacità di lottare contro ciò che le limita, che sia un sistema lavorativo spietato o una malattia degenerativa.

Nel corso della sua carriera, Hathaway ha dimostrato di sapersi trasformare: dalla sognante principessa Mia Thermopolis in Pretty Princess alla coraggiosa Jane Austen in Becoming Jane - Il ritratto di una donna contro, fino alla struggente Fantine di Les Misérables. In Maggie c'è una nuova sfumatura: quella della sensualità consapevole, mai esibita in modo gratuito, ma sempre inserita nel contesto emotivo del personaggio. La sua interpretazione in Amore & altri rimedi anticipa, per certi versi, la disinvoltura erotica mostrata di recente in The Idea of You, dove incarna ancora una volta una donna in cerca di amore e libertà.

Hathaway è attualmente impegnata nelle riprese del nuovo film epico di Christopher Nolan, The Odyssey, dove interpreterà Penelope. E nel 2026 tornerà ufficialmente nelle sale con Il Diavolo veste Prada 2, riportando sullo schermo uno dei ruoli più amati della sua carriera.