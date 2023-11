Mediaset Infinity, ecco le novità streaming di dicembre 2023

Nuovi titoli sono in arrivo a dicembre su Mediaset Infinity per arricchire l'offerta di contenuti già presenti. Oltre ai titoli delle reti Mediaset - dai grandi programmi ai reality più seguiti, dalle fiction ai film, alle serie tv, sempre disponibili gratuitamente - la proposta di nuovi contenuti di qualità si amplia sui channels dedicati agli appassionati di generi specifici, disponibili a pagamento con il massimo della flessibilità: MGM+, Midnight Factory, History Play e Juventus TV.

GLI HIGHLIGHTS DI DICEMBRE SU MEDIASET INFINITY

ZELIG

Torna una nuova edizione di Zelig con i due storici conduttori Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Tre serate ricche di comicità, divertimento e grandi ospiti. Ogni giovedì su Canale 5 e Mediaset Infinity.

INTERRUPTED - L'AMORE INCOMPIUTO

"Non era solo il mio fidanzato, lui era il mio eroe": il giornalista Ozan sta per sposare la sua collega Elif, ma un terribile evento rovinerà la loro felicità. Interrupted - L'amore incompiuto, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è in arrivo il 15 dicembre, gratis e in esclusiva.

ESCÁNDALO - Storia di un'ossessione

Escándalo - Storia di un'ossessione: una scena della serie

Tutti gli 8 episodi di Escándalo - Storia di un'ossessione, la serie evento di Mediaset Infinity, sono ora disponibili, gratis e in esclusiva. Amore e ossessione si incontrano in un vortice ricco di colpi di scena dove il drammatico epilogo sarà inevitabile. Tra i protagonisti Alexandra Jiménez e la giovane star della serialità spagnola Fernando Líndez.

IO CANTO - GENERATION

Gerry Scotti conduce lo show musicale per giovani talenti più atteso della tv. Continuano le sfide tra i ragazzi di Io Canto Generation a colpi di musica, divertimento e tante emozioni. A giudicare le performance delle squadre capitanate da Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta, la giuria composta da Al Bano, Orietta Berti, Michelle Hunziker e Claudio Amendola. Ogni mercoledì su Canale 5 e Mediaset Infinity.

GRANDE FRATELLO

Il reality più spiato d'Italia prosegue e a dicembre raddoppia: al consueto appuntamento del lunedì su Canale 5 si aggiunge il sabato. Tra nuovi ingressi ed emozionanti sorprese continua l'avventura dei Concorrenti tra le mura di Cinecittà.

Alla conduzione del programma Alfonso Signorini con al suo fianco Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. Continua anche l'imperdibile appuntamento targato Mediaset Infinity con GF Party: Andrea Dianetti e Annie Mazzola vi accompagnano, tutti i lunedì dalle 20.30, nel backstage del programma insieme a tanti ospiti.

CIAO DARWIN 9 - GIOVANNI 8,7

Continuano le sfide e le risate della nuova edizione di Ciao Darwin: Paolo Bonolis e Luca Laurenti vi aspettano tutti i venerdì in prima serata su Canale 5 e Mediaset Infinity. Prima di ogni puntata disponibili in esclusiva le anticipazioni inedite.

TERRA AMARA

Terra amara: un'immagine tratta dalla soap turca

Continuano le emozionanti vicende della famiglia Yaman: intrighi, passioni e nuovi colpi di scena vi aspettano tutte le domeniche, in prima serata, su Canale 5 e Mediaset Infinity.

Su Mediaset Infinity con Infinity+, a dicembre saranno disponibili in Premiere:

Barbie dall'1 al 7 dicembre

The Flash dall'8 al 14 dicembre

Shark 2: L'abisso: L'ABISSO dal 15 al 21 dicembre

Blue Beetle dal 22 al 28 dicembre

The Nun 2 dal 29 dicembre al 4 gennaio 2024

BARBIE

Barbie: Margot Robbie nella prima foto del film

Vivere a Barbieland significa essere perfetti in un mondo perfetto, dove la classica Barbie e tutte le altre Barbie conducono una vita perfetta. Tutto sembra andare per il meglio, fino a quando Barbie (Margot Robbie) non inizia ad avere una crisi esistenziale e ad avere pensieri "umani". Su consiglio di una strana Barbie emarginata, si recherà nel mondo reale per cercare di capire il perché dei cambiamenti che sta affrontando.

Accanto a lei in questo viaggio nella realtà, un esilarante Ken (Ryan Gosling) con il quale Barbie affronterà varie sfide e nuove esperienze. Scritto e diretto dalla candidata all'Oscar Greta Gerwig, il film vede nel cast anche America Ferrera, Michael Cera e Will Ferrell.