Mediaset Infinity, dicembre 2022: le novità in catalogo tra film e serie tv

A dicembre 2022 l'offerta unica di Mediaset Infinity si arricchisce di grandi titoli e tante novità per tutti i gusti, in streaming per tutti gli abbonati al servizio.

Ecco tutte le novità di Mediaset Infinity in programma per dicembre 2022: sul serio streaming arriveranno tanti nuovi titoli che andranno ad arricchire la già numerosa offerta di contenuti, dai programmi Mediaset disponibili gratuitamente al grande cinema e alle serie TV.

FICTION E FILM - FAMILY E NATALE

Ogni mese, a grande richiesta, tornano gratis alcune delle fiction più iconiche del piccolo schermo. A dicembre le emozioni si moltiplicano con "Family", per vivere tutte le avventure delle famiglie più amate di Mediaset Infinity e "Natale", con il ritorno di alcuni tra i più grandi cult da vedere e rivedere durante le feste: torna la comicità di Maria Amelia Monti e Gerry Scotti, ma anche l'immancabile saga fantasy di Fantaghirò. Con Mediaset Infinity quest'anno i regali iniziano presto!

GRANDE FRATELLO VIP

Amori, amicizie, liti, nuovi ingressi, feste, sorprese e scherzi: tutto questo è Grande Fratello Vip! Su Mediaset Infinity telecamere sempre accese per seguire, 24 ore su 24, le avventure dei Vip: non perderti i top video dalla Casa, i best of, i video esclusivi e l'appuntamento settimanale - lunedì in prima serata su Canale 5 - con Alfonso Signorini. Vuoi sapere tutti i retroscena del programma più discusso del momento? Ogni lunedì alle 20.30, in esclusiva su Mediaset Infinity, ti aspettano i commenti di Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli a Gf Vip Party.

A dicembre, su Mediaset Infinity con Infinity+ saranno disponibili in Premiere:

Harry Potter 20º anniversario - Ritorno a Hogwarts e Animali Fantastici: I Segreti di Silente - Dal 2 all'8 dicembre

DC League of Super-Pets - Dal 9 al 22 dicembre

Elvis - Dal 23 dicembre al 5 gennaio

HARRY POTTER 20º ANNIVERSARIO

Per celebrare l'anniversario dell'uscita del primo film Harry Potter e la pietra filosofale, su Infinity+ sarà possibile immergersi nel fantastico mondo di Hogwarts con un doppio appuntamento. Nel documentario Harry Potter 20° anniversario - Ritorno a Hogwarts, Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson, insieme agli altri interpreti e registi della saga, tornano a Hogwarts per raccontare aneddoti e ricordi legati alla serie di film.

In Animali Fantastici - I segreti di Silente, terzo capitolo della saga prequel di Harry Potter, il professor Albus Silente (Jude Law) affida al magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) il compito di guidare un'intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso Babbano pasticcere in una pericolosa missione contro il potente e oscuro Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen).

DC LEAGUE OF SUPER-PETS

Gli inseparabili migliori amici Krypto Superdog e Superman condividono gli stessi superpoteri e combattono fianco a fianco il crimine nella città di Metropolis. Quando Superman e il resto della Justice League vengono rapiti, Krypto deve convincere un improvvisato gruppo di animali domestici composto da Asso il Bat-Segugio, MP la panciuta maialina, Merton la tartaruga e Chip lo scoiattolo, a gestire i loro poteri appena scoperti ed aiutarlo a salvare i supereroi. Con le super-voci di Lillo e Maccio Capatonda.

QUELLO CHE NON CI SIAMO DETTI

Tre giorni prima del matrimonio, Julia scopre che il padre, Michel, è morto. Dopo il funerale, Julia riceve un'alta cassa di legno: al suo interno c'è un androide a grandezza naturale, una copia esatta del padre. L'androide contiene i ricordi di Michel e ha una durata della batteria di sette giorni dopo i quali si spegnerà automaticamente e per sempre. "Michel" convince Julia a intraprendere un viaggio attraverso l'Europa per recuperare il tempo perduto. Inizia così un viaggio che sconvolgerà la vita di Julia. Al centro c'è la riconciliazione tra padre e figlia, ma è anche la storia di un primo amore, quel tipo di amore che non muore mai. Dal 15 dicembre su LIONSGATE+ (7 giorni di prova gratuita. Poi 4,99/mese con la formula "esci quando vuoi").

CON L'AIUTO DEL CIELO

Lui, Padre Clément, seminarista che conosce il mondo solo attraverso i libri; lei, Elli, giovane capitano di polizia e atea convinta. Tra omicidi e colpi di scena, l'inedita coppia scoprirà antichi misteri e risolverà un caso all'interno del monastero: scopri la miniserie di Canale 5, disponibile dal 22 novembre su Mediaset Infinity.

PASSAPORTO PER LA LIBERTÀ

Su Canale 5 e Mediaset Infinity da oggi, giovedì 24 novembre, arriva l'avvincente storia di Aracy de Carvalho, audace impiegata del consolato brasiliano di Amburgo che rischiò la vita per salvare alcune famiglie ebree in Germania durante la Seconda Guerra Mondiale.

DELITTI: FAMIGLIE CRIMINALI

Dal primo dicembre su CRIME+INVESTIGATION PLAY (7 giorni di prova gratuita. Poi 3,99/mese con la formula "esci quando vuoi") arriva lo show che parla di famiglie e coppie apparentemente "normali" che, per motivazioni varie si trovano a covare insieme prima e a rivelare sempre insieme poi, il seme della propria imprevista mostruosità. Attraverso i materiali provenienti dagli atti delle indagini e le interviste ai protagonisti, si costruisce un racconto il cui punto di osservazione è sempre quello di chi ha condotto le indagini. Le vicende vengono infatti raccontate come se si stessero svolgendo in quel momento, non anticipando i passi successivi della storia se non attraverso un meccanismo di evocazione per immagini.