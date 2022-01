Me contro Te - Persi nel tempo cita Ritorno al Futuro: "Sono i film della nostra infanzia"

Me contro Te - Persi nel tempo cita Ritorno al futuro, identificato da Sofì e Luiì come un fondamentale film della loro infanzia.

Attualmente in sala è disponibile Me contro Te - Persi nel tempo, terzo film per Sofì e Luì. Nel titolo sono presenti anche riferimenti a Ritorno al futuro, identificato come un film fondamentale per l'infanzia dei due comici.

Nel corso di un'intervista con Vanity Fair, Luì e Sofì hanno raccontato a proposito dei riferimenti a Ritorno al futuro presenti in Me Contro Te Il Film - Persi Nel Tempo: "Quando scriviamo film pensiamo alle storie che hanno segnato la nostra infanzia e a quanto ci siamo divertiti. Quello stesso divertimento cerchiamo di trasmetterlo alle nuove generazioni rinnovando il linguaggio. Sicuramente Ritorno al futuro ha avuto un ruolo fondamentale nell'ideazione di questo film. C'è anche Scooby-Doo e molto altro: i nostri film sono dei cartoon in live action".

A quanto pare, Luì e Sofì hanno preferito dare molto spazio in più a balletti e canzoni. A questo proposito, Luì ha detto: "Nel primo film c'era una sola canzone, nel secondo tre, mentre qui abbiamo aggiunto quattro momenti coreografici. Pensiamo che la musica possa aiutare ad alzare il ritmo della narrazione, ma soprattutto sia più importante della storia. Ci piace pensare che i bambini una volta a casa canticchino i nostri brani".

Infine, ad avere molta importanza è il messaggio di speranza veicolato da Me contro te - Persi nel tempo. Sofì ha chiosato: "Capita anche a noi di essere giudicati solo sull'apparenza: le persone pensano che siamo infantili come nei video su YouTube. Siamo persone normalissime e serie. Un esercizio che tutti dovremmo fare più spesso è guardare oltre la superficie per cambiare".