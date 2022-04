Me Contro Te il Film - Persi Nel Tempo: il successo di Luì e Sofì continua anche in DVD con tanti gadget

Me Contro Te Il Film - Persi nel tempo: Luigi Calagna e Sofina Scalia in una scena

Il successo di Sofì e Luì continua. La coppia di popolarissimi youtubers siciliani Luigi Calagna e Sofia Scalia, osannati dai bambini con il loro marchio Me contro Te, sono ormai al terzo film in due anni e replicano una formula vincente che è quella di portare sul grande schermo le loro web series che hanno consacrato il loro successo. Una formula vincente che poi viene replicata in homevideo e con grandi risultati di vendite, vista anche la saggia scelta di abbinare il DVD a vari gadget inerenti i due personaggi. E così, dopo La vendetta del Signor S e Il mistero della scuola incantata, eccoli adesso approdare in homevideo anche con Me Contro Te Il Film - Persi Nel Tempo, che Warner Bros, Entertainment Italia ha fatto uscire in DVD in varie edizioni.

Come ormai noto, quello dei Me Contro Te è ormai un fenomeno popolare con un target ben preciso, quello di bambini e bambine ammaliate dai due personaggi, quasi dei cartoon in carne e ossa. Un fenomeno che si alimenta grazie anche a un mirato utilizzo del web e dei social, che hanno portato a numeri inauditi i follower di Sofì e Luì. Pertanto, grazie a formule collaudate e a iniziative che fanno da volano ad altre, anche il DVD di Me Contro Te Il Film - Persi Nel Tempo, come le precedenti uscite dei loro film, è destinato a scalare le classifiche di vendita. In questo terzo film Luì sta finalmente per ricevere il diploma da scienziato e Sofì è al suo fianco per dargli sostegno morale. Ma il Signor S e Perfidia stanno ancora una volta tramando per guastare i loro piani, pertanto Sofì e Luì dovranno ricorrere a magia e tecnologia per tenere a bada i loro nemici. Ma finiscono per disperdere tutti nel tempo.

Tante edizioni con gadget: fascia, cuori luminosi, cornice e braccialetto

Per supportare anche in ambito homevideo il film e la campagna tra web e social dei Me contro Te, Warner ha confezionato i DVD di Me Contro Te Il Film - Persi Nel Tempo con vari gadget che faranno sicuramente la gioia dei più piccoli. Oltre all'edizione con il solo DVD nudo e crudo, il film è infatti uscito anche in varie versioni speciali con delle bellissime confezioni Custom Case: c'è l'edizione con la cornice, quella con la fascia, e anche quella con i cuori luminosi. Inoltre è disponibile anche l'esclusivo cofanetto con tutti i tre film: anche qui, oltre alla versione standard, c'è un'edizione speciale, un'esclusiva Amazon con un fantastico braccialetto in argento 925.

Il DVD: video discreto, audio molto coinvolgente e un backstage negli extra

Per quanto riguarda il DVD di Me Contro Te Il Film - Persi Nel Tempo, ricalca come qualità quella dei predecessori. Il video risente dei limiti del formato, con un dettaglio solo discreto e qualche sgranatura di troppo soprattutto sugli elementi sullo sfondo, ma vanta una soddisfacente resa su primi e medi piani e soprattutto un croma abbagliante e coloratissimo, con colori accesi e brillanti che sicuramente faranno la gioia degli occhi dei bambini.

Molto più convincente però l'audio, un Dolby digital 5.1 davvero esuberante che riproduce in maniera efficace le avventure dei protagonisti, con adeguato supporto dell'asse posteriore negli effetti sonori e buona resa dei bassi, e che si scatena soprattutto nelle canzoni che avvolgono con energia lo spettatore. Negli extra, oltre al trailer, un breve backstage con qualche momento divertente sul set durante le riprese e gli interventi dei protagonisti.