Me contro Te Il Film in digitale: l'uscita è ufficiale

Me contro Te Il Film - La vendetta del Signor S., il fenomeno cinematografico per bambini con protagonisti i due youtuber Luì e Sofì, arriva in digitale: ecco la data di uscita.

Me contro Te Il Film ha una data di uscita: il 1° maggio 2020 sarà disponibile per l'acquisto in digitale la prima avventura cinematografica dei due youtuber siciliani che sono stati per alcune settimane il fenomeno del botteghino italiano in questo 2020 cinematografico parecchio sfortunato.

Come Luì e Sofì, in arte i Me contro Te, hanno annunciato appena due ore fa attraverso il proprio canale YouTube (che vanta, ad oggi, oltre 5 milioni di iscritti), Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S arriverà prestissimo in digitale distribuito da Warner Bros. Home Entertainment.

Approdato nelle sale il 17 gennaio 2020, il film per bambini era riuscito nella non semplice impresa, nel primo weekend di programmazione, di scalzare dalla vetta del box office addirittura Tolo Tolo di Checco Zalone.

A destare l'attenzione dei più piccoli (e forzatamente di mamme e papà) un nuovo piano del diabolico Signor S., acerrimo nemico puntualmente sconfitto da Luì e Sofì.

Diretto da Gianluca Leuzzi, scritto da Emanuela Canonico, Andrea Boin, Luigi Calagna e Sofia Scalia da un soggetto di Luigi Calagna e Sofia Scalia, Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S sarà disponibile dal 1° maggio su Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, Playstation Store, Microsoft Film & TV. Dal 14 maggio si potrà noleggiare anche su Sky Prima Fila e Infinity.