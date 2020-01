Me contro Te, una bambina malata a Luì e Sofì: "Voglio incontrarvi e sconfiggere il mio Signor S"

Giovanna, una bambina malata vorrebbe incontrare le due star di Me contro Te il film, ma non può uscire dall'ospedale di Avellino in cui è ricoverata: 'Voglio sconfiggere il mio signor S.'

Sono gli idoli dei più piccoli. Grazie al loro canale YouTube e a Me contro Te il film sono entrati nel cuore dei bambini di tutta Italia. Ora a Luì e Sofì è richiesta una missione speciale. Mittente una bambina malata di 7 anni, Giovanna, ricoverata all'ospedale di Avellino nel tentativo di sconfiggere una terribile malattia. Giovanna non si perde d'animo e per vincere la sua sfida più grande ha chiesto aiuto proprio ai due youtuber siciliani.

Tramite un'accorata lettera resa nota al pubblico dal personale dell'ospedale, Giovanna fa un appello ai suoi beniamini, riferendosi alla sua malattia con il nome dell'avversario di Luì e Sofì nelle loro avventure:"Cari Luì e Sofì mi chiamo G. ho 7 anni e sono una vostra fan. Seguo tutti i giorni le vostre avventure. Anche io, come voi, combatto contro il mio 'Signor S': lui è forte ma io lo sono ancora di più. Grazie ai vostri giochi, ai vostri scherzi, alle vostre canzoni e ai cagnolini Kira e Ray mi torna il sorriso, e lui mi fa meno male. Purtroppo, però, ultimamente lui è diventato così forte da non permettermi di andare a scuola, di vedere i miei amici, di andare al cinema a vedere il vostro film, ma sono sempre a casa o in ospedale. Qualcuno mi ha detto che potevo esprimere un desiderio... vorrei incontrarvi almeno una volta, giocare un po' insieme a voi, sconfiggere il mio "Signor S"!!! Ciao".

Luigi Calagna (Luì) e Sofia Scalia (Sofì), sono due giovani youtuber che grazie alla serie web Me contro Te e alle loro divertenti avventure dedicate ai bambini, sono diventati un vero e proprio fenomeno culturale, tanto da arrivare nelle sale con il primo film, Me contro Te - Il film: La vendetta del Signor S, capace di superare al botteghino il film di Checco Zalone e di superare i 6 milioni di euro d'incasso in meno di una settimana di programmazione.

La trama di Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S vede i due giovani protagonisti, Luì e Sofì, speranzosi di vincere il Like Award grazie ai loro video. Non hanno fatto i conti con il loro acerrimo nemico, il Signor S, pronto a fare di tutto per rubar loro il premio finale. Il film è nelle sale grazie alla distribuzione di Warner Bros.