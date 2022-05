Benedict Cumberbatch: "Sono il babysitter di Tom Holland quando ci sono di mezzo gli spoiler"

Benedict Cumberbatch ammette di sentirsi un po' come il baby-sitter di Tom Holland durante le interviste per il Marvel Cinematic Universe.

Non è un segreto che i Marvel Studios ci tengano a... Beh, mantenere il segreto sui propri progetti. Ed è per questo che la star del MCU Benedict Cumberbatch afferma di sentirsi come il baby-sitter di Tom Holland quando c'è qualche intervista. Il pericolo spoiler è sempre in agguato!

Non dovrà fare slalom tra i potenziali spoiler questa volta, ma l'interprete di Doctor Strange ormai ci è piuttosto abituato, e durante un segmento promozionale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia ideato da LAD Bible, in cui Cumberbatch è davanti alle telecamere assieme all'attrice di Scarlet Witch Elizabeth Olsen, la star ricorda quanto complicato (ma anche divertente) sia partecipare ai junket con Tom Holland.

"Sì dai, facciamo nomi. Inizio a pensare che Tom ormai lo faccia così che io possa essere visto come il suo babysitter" afferma Cumberbatch, con grande divertimento di Olsen "Per fermarlo dal rivelare qualcosa ormai inizio a fare degli strani versi o gli metto direttamente la mano sulla bocca".

E ricorda poi l'attore: "Durante il press tour di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame ci mettevano spesso in coppia per le interviste, ed era come cercare di evitare delle granate a destra e sinistra. Però è anche divertente. Ti migliora la giornata, e in effetti mi fa sembrare un santo, o comunque più bravo di lui a mantenere segreti. Finisco col passare per quello più responsabile. Non sono sicuro che sarei così bravo per i fatti miei".

"Però non so se lo fa di proposito" continua, spronato dalla collega "Forse pensa qualcosa tipo 'Ok, Cumberbatch, vediamo quanto velocemente riesci a rispondere'. No, dai, scherzo, ovviamente non lo fa di proposito... O almeno non credo. E poi deve portare con sé un sacco di segreti, molti più di noi, Lizzie!".

E chissà quali segreti ci stanno nascondendo proprio in questo momento gli interpreti del MCU...