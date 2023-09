Mazinga Z: la figure con il kit di montaggio della Bandai è in offerta su Amazon

Avete capito bene, su Amazon è scesa di prezzo la figure di Mazinga Z con kit di montaggio. Sul sito potete trovarla, attualmente, a 43,00€, con il 20% di sconto sul prezzo indicato. Se interessati all'acquisto o a ulteriori informazioni non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Nel dettaglio, stiamo parlando di un kit da costruzione di Mazinga Z molto dettagliato e particolare, che saprà divertire gli appassionati di tutte le età. Come riportato dallo stesso Amazon, stiamo parlando di uno "splendido model kit da assemblare del Mazinga Z (Mazinger Z) tratto dal lungometraggio Mazinga Z Infinity. I componenti sono colorati e si montano a incastro, senza colla, come quelli dei gunpla. E' provvisto di vari accessori e, una volta assemblato, è alto 17,5 cm e risulta completamente snodato e dettagliato!".

La grande fama e importanza di Mazinga Z

Mazinga Z, conosciuto anche come Mazinger Z, è un'iconica serie televisiva giapponese di robot giganti (mecha) creata da Gô Nagai e prodotta da Toei Animation. La serie è stata trasmessa per la prima volta in Giappone nel 1972 e ha avuto un impatto significativo non solo in Giappone ma anche in tutto il mondo.

Il suo essere una delle prime serie a presentare robot giganti comandati da un pilota all'interno di un cockpit, ha sicuramente contribuito ad alimentarne la fama. Questo concetto ha rivoluzionato il genere mecha e ha aperto la strada a molte altre serie simili, come Gundam e Transformers. L'innovazione nel design dei robot ha catturato l'immaginazione degli spettatori. A contribuire all' impatto, inoltre, è stata anche la traduzione in numerose lingue e l'adattamento mirato a più mercati. Questo ha permesso a Mazinga Z di raggiungere un pubblico internazionale molto ampio.

Stiamo pur sempre parlando di un prodotto con un suo posto di diritto all'interno della cultura giapponese, ancora oggi ricordato e apprezzatissimo.

Se anche voi siete fan di Mazinga Z, non lasciatevi scappare l'occasione di recuperare una figure del genere, caratterizzata da un kit imperdibile.