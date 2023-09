Onimusha: sulle note dei Måneskin il trailer del nuovo anime Netflix

Netflix ha diffuso in streaming il trailer di Onimusha, adattamento in forma di anime dell'omonima serie videoludica di Capcom che debutterà il 2 novembre prossimo sulla piattaforma.

Il personaggio protagonista ha le fattezze del leggendario Toshirô Mifune, attore noto per la sua lunga collaborazione con Akira Kurosawa, compreso I sette samurai. Il filmato scorre sulle note di The Loneliest, brano dei Maneskin.

Il trailer ufficiale mostra Miyamoto Musashi, abile spadaccino giapponese e filosofo a cui viene affidata una missione cruciale che deve essere completata entro una scadenza rigorosa di trentatré giorni. Ambientato all'inizio del periodo Edo, Musashi intraprende la sua missione, armato del leggendario Oni Gauntlet, per affrontare e sconfiggere il Genma, l'esercito demoniaco e sanguinario che minaccia il mondo. Sulla sua strada, però, il Samurai incontra una giovane ragazza il cui villaggio è stato distrutto e i cui genitori sono stati rapiti. Il Samurai decide quindi di proteggere la ragazza e prosegue il suo viaggio colpendo i nemici che incontra lungo il cammino.

Onimusha è stato originariamente concepito come un concept strettamente legato a Resident Evil. La serie è nata dall'idea di Yoshiki Okamoto, nel 1997, di creare una versione ninja di Resident Evil, gioco della Capcom del 1996. Tuttavia, alla fine si è evoluta in una serie di giochi con un protagonista diverso, ma in ogni episodio ogni protagonista aveva le stesse motivazioni, la stessa estetica e le stesse abilità di spadaccino, oltre a qualche elemento soprannaturale nelle sue capacità.

Vale la pena notare che l'animazione in computer grafica di Onimusha è realizzata da Sublimation, mentre la serie è diretta da Shin'ya Sugai insieme a Takashi Miike. Il design dei personaggi è stato realizzato da Kim Jung Gi.

Per quanto riguarda il cast, il personaggio di Miyamoto Musashi è doppiato dall'attore e doppiatore giapponese Akio Ōtsuka, Toshihiko Seki fornisce la voce di Kojiro Sasaki, Houchu Ohtsuka dà voce al personaggio di Kensuke Matsui e Daiki Yamashita a Sahei.