Maya Hawke: "Se mia madre non avesse avuto un aborto oggi non esisterei"

Maya Hawke ha rivelato che non esisterebbe se la madre Uma Thurman non avesse preso la decisione di abortire quando era un'adolescente. L'attrice 23enne ha parlato del tema scottante durante un'ospitata al Tonight Show commentando la decisione della Corte Suprema di ribaltare la legge Roe v. Wade.

"La vita di entrambi i miei genitori sarebbe deragliata se mia madre non avesse avuto accesso a un'assistenza sanitaria sicura e legale, un'assistenza sanitaria fondamentale", ha spiegato la star di Stranger Things.

Uma Thurman condivide Maya, così come il figlio Levon Roan, 20 anni, con l'ex marito Ethan Hawke, 51. È anche madre della figlia Luna, nata dalla sua relazione con il finanziere francese Arpad Busson.

L'anno scorso Uma Thurman era intervenuta con un saggio pubblicato sul Washington Post in cui prendeva posizione contro il divieto di aborto dopo la sesta settimana di gravidanza in Texas. Nell'editoriale, la star di Pulp Fiction ha parlato di come il suo "segreto più oscuro" fosse aver deciso di abortire da adolescente dopo aver fatto sesso con un "uomo molto più anziano".

Thurman - che da allora ha avuto tre figli - ha ammesso che la decisione difficile le ha dato l'opportunità di "crescere e diventare la madre che è oggi".

Maya Hawke ha spiegato che "le persone ricche saranno sempre in grado di abortire" e che quelle in posizioni meno privilegiate saranno le più colpite dall'inversione di rotta di Roe v. Wade.

"Così tante persone, a causa di questa sentenza di questa settimana, non solo non saranno in grado di perseguire i propri sogni, ma in realtà perderanno la vita e non saranno al sicuro".

La star di Stranger Things ha concluso il suo discorso inviando un messaggio forte alla Corte Suprema degli Stati Uniti;

"Volevo solo dire vaffanculo alla Corte Suprema".

Dal 1 luglio ritroveremo Maya Hawke negli episodi finali di Stranger Things 4.