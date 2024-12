Annie Awards 2025: Il robot selvaggio comanda con 10 nomination

Sono stati annunciati i film candidati agli Annie Awards, i riconoscimenti americani nel campo dell'animazione. Leader delle nomination è Il robot selvaggio di Chris Sanders, prodotto da DreamWorks Animation, con ben dieci candidature.

Il film è l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo illustrato da Peter Brown, con un cast vocale d'eccezione comprendente diverse star di Hollywood, da Lupita Nyong'o a Pedro Pascal, da Catherine O'Hara a Bill Nighy.

Le altre nomination

Alla 52ma edizione degli Annie Awards si presenteranno con un buon bottino di nomination anche Inside Out 2 di Disney/Pixar e Wallace & Gromit - Le piume della vendetta di Aardman e Netflix, con sette candidature ciascuno, oltre a That Christmas di Locksmith Animation e Netflix, con sei candidature.

I quattro film hanno ricevuto la nomination a miglior film animato insieme a Kung Fu Panda 4 e Ultraman: Rising. Tra le candidature a miglior lungometraggio animato indipendente spiccano Chicken for Linda!, Flow, Kensuke's Kingdom, Look Back, Mars Express e Memoir of a Snail.

Mix di candidature tra produzioni di studio e indipendenti

Nella categoria dedicata ai migliori registi troviamo opzioni molto diversi tra loro, da Chris Sanders per Il robot selvaggio a Simon Otto, candidato per la prima volta con la sua opera prima That Christmas.

Nella categoria dedicata alla sceneggiatura, se da una parte troviamo la candidatura di Meg LeFauve e Dave Holstein di Inside Out 2, dall'altra dominano le produzioni indipendenti come Adam Elliot per Memoir of a Snail e Frank Cottrell-Boyce per Kensuke's Kingdom. Ed Sheeran e Pharrell Williams sono i nomi di punta nella categoria dedicata alle migliori canzoni mentre tra i migliori doppiaggi sono presenti alcuni nomi noti come Lupita Nyong'o per Il robot selvaggio e Maya Hawke per Inside Out 2.

La cerimonia di premiazione degli Annie Awards si svolgerà il prossimo 8 febbraio alla Royce Hall della UCLA.