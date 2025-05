Hunger Games: Maya Hawke entra nel cast del film prequel L'alba sulla mietitura

Il cast del film Hunger Games: L'alba sulla mietitura, il secondo prequel della storia di Katniss Everdeen, si è arricchito con l'arrivo di Maya Hawke.

L'attrice, prossimamente sugli schermi con l'ultima stagione di Stranger Things, interpreterà un personaggio importante nella storia di Haymitch.

Il ruolo affidato alla star di Stranger Things

Maya Hawke, infatti, avrà la parte di Wiress. Tra le pagine del romanzo Hunger Games: L'alba sulla mietitura, scritto da Suzanne Collins, si spiega che la giovane è la vincitrice dei quarantanovesimi Hunger Games, avendo sfruttato la sua intelligenza. Wiress è diventata mentore per il Distretto 12 durante la seconda edizione della Memoria e si occuperà di Haymitch. La sua vita verrà tuttavia segnata tragicamente dalle azioni di Snow, come era già stato anticipato nella storia di Katniss.

Gli interpreti del film prequel

Il cast del film che verrà diretto da Francis Lawrence è guidato da Joseph Zada nel ruolo del protagonista Haymitch Abernathy. Tra gli interpreti ci sono poi Whitney Peak che sarà Lenore Dove Baird, McKenna Grace nei panni di Maysilee Donner, Jesse Plemons che sarà Plutarch Heavensbee, e Kelvin Harrison Jr nel ruolo di Beetee.

La storia si svolge 24 anni prima quanto raccontato nel primo capitolo della saga di Hunger Games che ha avuto protagonista sul grande schermo Jennifer Lawrence. Haymitch ha 16 anni e vive nel Distretto 12. Il giorno del suo compleanno, per una serie di tragici eventi, viene scelto per partecipare ai giochi mortali in cui 48 ragazzini dovranno lottare per sopravvivere.

La sceneggiatura è stata firmata da Billy Ray e l'uscita nelle sale americane è attualmente prevista per il 20 novembre 2026.