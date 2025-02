Maya Hawke denuncia: "Un produttore mi disse 'Sembri più carina con la bocca chiusa'"

Maya Hawke è apparsa nell'ultimo episodio di "Happy Sad Confused" e ha raccontato che una volta un famoso produttore di Hollywood l'ha rimproverata perché lasciava spesso la bocca troppo aperta durante le riprese.

All'attrice, celebre per la sua partecipazione a serie come Stranger Things e film come Asteroid City, è stato suggerito quindi che sarebbe stata più "carina" con la bocca chiusa.

"Un regista mi ha detto - in realtà credo fosse un produttore, ma erano in combutta - che sembravo più carina con la bocca chiusa e che avrei dovuto chiudere la bocca più spesso dopo le mie scene", ha rivelato la Hawke. "Spesso lascio la bocca aperta a seconda del personaggio che sto interpretando, perché ritengo che la tensione della mascella e della bocca sia molto importante per esprimere che tipo di persona sei".

La denuncia di Maya Hawke: "Solo un commento sull'estetica"

"Mi ha dato molto fastidio sentirmi dire che avrei dovuto chiudere di più la bocca per sembrare più carina, perché interpretavo un personaggio decisamente poco consapevole. Questo era un tratto del personaggio - che non si preoccupava di apparire bello e non era cosciente di sé - e quindi era chiaramente solo un suggerimento estetico, e ne ero infastidita".

Quando il conduttore di "Happy Sad Confused" Josh Horowitz ha chiesto se la Hawke avesse reso noto pubblicamente il suo disappunto per il commento, lei ha risposto: "Mi hai parlato per 30 minuti", ha risposto, "Tu cosa credi?".

Hawke non ha rivelato il regista o il produttore che ha fatto il commento. Al di fuori del suo lavoro in Stranger Things, dove tornerà per l'ultima stagione nel corso dell'anno, Hawke è conosciuta soprattutto per aver doppiato Anxiety nel blockbuster Pixar Inside Out 2 e per essere apparsa in Asteroid City di Wes Anderson, C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino e Maestro di Bradley Cooper.