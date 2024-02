Maya Hawke, Jon Hamm e Christoph Waltz nel biopic sul regista Billy Wilder, Wilder & Me

Ufficializzato il cast di Wilder & Me, biopic diretto da Stephen Frears e dedicato al grande regista Billy Wilder. Secondo Deadline, Christoph Waltz, Maya Hawke, John Turturro e Jon Hamm hanno firmato per i ruoli principali.

Il progetto è incentrato su uan giovane musicista che ha la possibilità di lavorare sul set del film Fedora del leggendario regista Bill Wilder. La produzione dovrebbe iniziare all'inizio del 2025 in Grecia.

Un super cast

Wilder & Me sarà diretto da Stephen Frear da una sceneggiatura scritta dal premio Oscar Christopher Hampton, basata sull'omonimo romanzo di Jonathan Coe. Waltz interpreterà Billy Wilder, noto soprattutto per aver diretto numerosi classici come Viale del tramonto, A qualcuno piace caldo e L'appartamento.

Maya Hawke sarà la co-protagonista nel ruolo di Calista. Per quanto riguarda John Turturro e Jon Hamm, interpreteranno i rispettivi ruoli di I.A.L. Diamond, partner di Wilder nella sceneggiatura, e dell'attore William Holden. Il biopic è prodotto da Jeremy Thomas per la Record Picture Company.

La sinossi

Dramma dolceamaro, il film prende il via durante una torrida estate greca in cui Calista si innamora del cinema e intraprende un viaggio alla scoperta di sé. Eccitata dalla nuova avventura, Calista segue il regista Billy Wilder a Monaco e Parigi per collaborare al film interpretato da William Holden e vivere il suo primo innamoramento. Rendendosi conto che la sua stella è in declino, Wilder vive l'ultima fase della sua carriera, mentre quella di Calista è appena iniziata.