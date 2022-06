Billy Wilder & Me, Christoph Waltz sarà tra i protagonisti del film

L'attore Premio Oscar Christoph Waltz sarà Billy Wilder nel film Billy Wilder & Me, la pellicola frutto di una collaborazione tra Christopher Hampton And Stephen Frears.

La star di Bastardi senza Gloria e No Time To Die interpreterà infatti il celebre regista e sceneggiatore in un adattamento del libro R. Wilder & Me di Jonathan Coe.

Nel romanzo ambientato nell'estate del 1977, riporta anche Deadline, "una giovane e innocente donna inizia a lavorare per il celebre regista Billy Wilder e il suo sceneggiatore Iz diamond su un set in Grecia, durante la produzione cinematografica di Fedora. Quando la ragazza deciderà di seguire Wilder in Germania per continuare le riprese, si troverà a prendere parte a un viaggio nella memoria del regista, e nel cuore della sua storia familiare".

"Billy Wilder disse che bisogna avere un sogno che ci faccia alzare ogni mattina dal letto. Un film di Stephen Frears con una sceneggiatura di Christopher Hampton e prodotto da Jeremy Thomas mi pare proprio un sogno" ha affermato Waltz.

Le riprese di Billy Wilder & Me dovrebbero iniziare a breve in Grecia, e si spoteranno anche a Parigi e Monaco. Altre notizie di casting seguiranno nei prossimi giorni, mentre non ne conosciamo ancora una potenziale data d'uscita nelle sale.