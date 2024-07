MaXXXine: Stephen King recensisce il film con una sola parola

Stephen King ha ormai preso l'abitudine di condividere le sue opinioni sulle serie e i film che vede e, poche ore fa, ha pubblicato una brevissima, ma incisiva, recensione dell'horror MaXXXine.

L'ultimo capitolo della saga con star Mia Goth arriverà invece nelle sale italiane il 21 agosto, distribuito da Universal e Lucky Red.

La recensione di Stephen King

A24 ha distribuito il terzo film scritto e diretto da Ti West, che si collega direttamente a X - A Sexy Horror Story che aveva debuttato nel 2022, nelle sale americane.

Stephen King ha quindi pubblicato la sua opinione sul proprio account social dichiarando semplicemente: "MaXXXine è eccezionale".

Attualmente il capitolo conclusivo della trilogia ha ottenuto il 77% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, punteggio positivo, pur non essendo all'altezza della considerevole percentuale del 90% superata dagli altri due lungometraggi.

I protagonisti di MaXXXine

Nell'atteso film Mia Goth riprenderà la parte di Maxine Minx, l'unica sopravvissuta alla follia omicida di Pearl mostrata nel primo film.

Le protagoniste del film

Nel cast di MaXXXine ci saranno anche Kevin Bacon (Tremors, They/Them), Elizabeth Debicki (The Crown), Moses Sumney (The Idol), Michelle Monaghan (Nanny), Bobby Cannavale (The Watcher), Lily Collins (Emily in Paris), Halsey, e Giancarlo Esposito (Breaking Bad).

Al centro della trama ci sarà Maxine che, dopo gli eventi di X, è l'unica sopravvissuta e continua il suo percorso verso la fama, cercando di ottenere successo come attrice nella Los Angeles degli anni '80.

Ti West e Mia Goth: "Pearl, horror in technicolor che spiega la potenza del cinema"

Mia Goth è stata recentemente anche la protagonista del prequel Pearl in cui si seguiva il passato dell'assassina del film originale. Tra gli interpreti del progetto c'erano anche David Corenswet, Tandi Wright, e Matthew Sunderland.