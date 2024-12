MaXXXine, Boys Kills World, Vincent non deve morire, Ma chi ti conosce? e i voti homevideo di dicembre 2024

Oltre ai tanti titoli di maggior richiamo che abbiamo già trattato (e tratteremo) singolarmente, dicembre 2024 è stato per l'homevideo un altro mese ricco di altre uscite da scoprire tra 4K UHD, blu-ray e DVD. Partiamo con MaXXXine, nuovo horror firmato da Ti West, per passare poi al violento e bizzarro Boy Kills World. Spazio poi alla commedia nera Vincent deve morire, per poi passare alla commedia italiana più leggera Ma chi ti conosce?

Mia Goth in una scena di MaXXXine

Si prosegue con l'approdo in 4K UHD del celebre Sugarland Express di Steven Spielberg, quindi la caustica black comedy finlandese La morte è un problema dei vivi, quindi l'italiano Un oggi alla volta sospeso fra commedia e dramma, e per finire la nuova edizione 4K UHD de La famiglia Addams 2 del 1993.

MaXXXine: la recensione del blu-ray

Il blu-ray di MaXXXine

IL FILM. Terzo capitolo della trilogia horror glam del regista statunitense Ti West, MaXXXine racconta le vicende di Maxine (interpretata da Mia Goth), unica ragazza sopravvissuta agli eventi narrati in X, e ora decisa a passare dalle pellicole porno al vero cinema per cercare la celebrità come attrice nella Los Angeles degli anni '80. Ma proprio mentre intravede la possibilità di un ruolo da protagonista in un film horror, la città cade nel terrore per un serial killer che prende di mira giovani ragazze.

Un'immagine di Kevin Bacon sanguinante

IL BLU-RAY. MaXXXine è arrivato in homevideo con il blu-ray della Plaion Pictures, prodotto tecnicamente eccellente ma purtroppo totalmente privo di extra. Il video è davvero molto particolare e non colpirà chi è alla ricerca del dettaglio pulito, ma in realtà è rigorosamente fedele al look voluto dal regista, con immagini sporche e grintose, una notevole grana e un croma estremo che gioca molto su luci forti che virano alternativamente su gialli, rossi e blu molto intensi. In ogni caso, il dettaglio resta sempre molto buono, con ottima compattezza del quadro anche nelle tante scene più scure.

DA NON PERDERE. L'audio è davvero superlativo nel Dolby Atmos inglese, ma è spettacolare anche nel Dolby Digital Plus 7.1 italiano, inferiore ma comunque coinvolgente. A colpire è la riproduzione della colonna sonora di Tyler Bates, sempre aggressiva e minacciosa, che mette in moto tutti i diffusori e sfodera bassi decisamente muscolari. Ma è molto ricca anche l'ambienza nelle strade di Los Angeles, mentre nelle scene più violente l'audio amplifica i momenti di tensione con adeguata energia. Sempre puliti e chari i dialoghi.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 8,5 - Extra: 2

MaXXXine, recensione: Mia Goth è la regina di Hollywood Babilonia

Boy Kills World: la recensione del 4K UHD

L'edizione 4K UHD di Boy Kills World

IL FILM. Ambientato in un futuro dispotico, Boy Kills World è un film decisamente violento diretto da Moritz Mohr con Bill Skarsgård e Famke Janssen, che vede protagonista il giovane Boy, un ragazzo sordomuto in cerca di vendetta per la morte della sua famiglia, uccisa a sangue freddo dalla despota che tiene sotto scacco la popolazione. Tramite le arti marziali apprese da un esperto sciamano, si trasformerà in un guerriero implacabile, pronto a scatenerà una vera e propria carneficina per centrare il suo obiettivo.

Una scena di combattimento di Boy Kills World

IL 4K UHD. Boy Kills World è proposto da Plaion con un'ottima edizione slipcase 4K UHD a due dischi. Il video 4K presenta un buonissimo dettaglio e una tavolozza cromatica esplosiva e a tratti quasi psichedelica, anche se il balzo di qualità rispetto al già ottimo blu-ray non è così evidente, e a primi piani eccellenti fa riscontro talvolta qualche flessione nelle scene pià scure. Negli extra troviamo Caos totale: il making of, contributo di 17 minuti con filmati dietro le quinte e interviste, poi Bill and Yayan (1') sui due personaggi e L'allenamento di Bill Skarsgard (1' e mezzo) sul training dell'attore per le scene d'azione. A chiudere gli spot cinematografici.

DA NON PERDERE. Ma a colpire più di tutto è l'audio, proposto in DTS HD 5.1 sia in italiano che in originale. Si tratta di una traccia immersiva con un notevole coinvolgimento di tutti i canali surround nelle frenetiche scene d'azione, ma che riesce a offrire anche una ricca anmbienza nei momenti più tranquilli. Le scene di combattimento corpo a corpo comunque danno vita ai momenti più incisivi, anche sotto l'aspetto dei bassi, mentre la resa della colonna sonora è avvolgente e i dialoghi chiari.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 8 - Extra: 7

Vincent deve morire: la recensione del DVD

Il DVD di Vincent deve morire

IL FILM. Commedia nera sul tragico deterioramento delle relazioni umane, soprattutto in post pandemia, Vincent deve morire è un film diretto da Stéphan Castang con Karim Leklou e Vimala Pons. Vincent all'improvviso si vede la vita stravolta: alcune persone lo prendono di mira e lo aggrediscono senza motivo. Tra paranoia e ossessione, il fenomeno aumenta e l'uomo dovrà cambiare drasticamente stile di vita, per scoprire che non è il solo a soffrire di questa situazione.

Una scena del film con Vincent in fuga

IL DVD. Vincent deve morire è disponibile in homevideo con il DVD Mustang Entertainment, prodotto tecnicamente buono ma povero di extra, visto che c'è solamente il trailer. Il video è soddisfacente, ma anche l'audio in Dolby Digital 5.1 fa la sua parte proponendo una colonna sonora abbastanza avvolgente e un'ambienza discreta, con momenti più potenti nelle esplosioni di violenza, che però avrebbero potuto avere un impatto ancor maggiore.

DA NON PERDERE. Vero che il video soffre di alcuni difetti tipici dello standard DVD, con sgranature evidenti sui fondali e nei contorni delle figure, ma il quadro, oltre a un ottimo dettaglio sui primi piani, riesce a restare compatto anche nei tanti momenti più critici, ovvero nelle numerose scene notturne e buie. In questi frangenti il nero è profondo e il quadro si mantiene solido anche in oscurità.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 7 - Extra: 4

Ma chi ti conosce?: la recensione del DVD

Il DVD di Ma chi ti conosce?

IL FILM. Commedia diretta da Francesco Fanuele con protagonisti Simona Tabasco e Antonio Folletto, Ma chi ti conosce? racconta la storia di Silvia e Alessio: lei è un'aspirante primo violino in un'orchestra, lui un muratore romano trapiantato a Bologna. Pur essendo molto diversi e apparentemente incompatibili tra loro, c'è una forza misteriosa che li attrae inesorabilmente. I due finiscono per scoprire di aver vissuto tra loro più volte una storia d'amore in epoche diverse.

Simona Tabasco e Antonio Folletto in una scena del film

IL DVD. Ma chi ti conosce? è arrivato in homevideo con il DVD targato CG-Vision, un prodotto tecnicamente molto buono ma completamente privo di extra. Il video è eccellente, ma anche l'audio in Dolby Digital 5.1 è di buon livello, con dialoghi chiari e puliti e un'ambienza piuttosto ben curata, con alcuni effetti sonori dislocati tra i diffusori, anche se i momenti in cui il reparto diventa davvero frizzante sono quelli della colonna sonora.

DA NON PERDERE. Davvero notevole il video, che si avvale di un quadro sorprendentemente compatto in ogni situazione per essere un DVD. I limiti del formato affiorano solo raramente e in maniera leggera su qualche fondale e alcuni contorni di figure lontane, ma per il resto è solido e si avvale di un dettaglio di tutto rispetto per lo standard e di un croma piacevolmente brillante.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 7 - Extra: 2

Sugarland Express: la recensione del 4K UHD

L'edizione 4K UHD di Sugarland Express

IL FILM. A 50 anni dalla sua uscita, Sugarland Express arriva in 4K UHD. Nel film diretto da Steven Spielberg con Goldie Hawn e Ben Johnson, un perfetto mix tra dramma e ironia, una donna costringe il marito a evadere per andare alla ricerca del figlio dato in adozione. Nella fuga i due sequestreranno un poliziotto nella sua auto e si trascineranno dietro un'infinita coda di inseguitori in una rincorsa che terrà tutta l'America col fiato sospeso.

Goldie Hawn in una scena di Sugarland Express

IL 4K UHD. Sugarland Express è ora disponibile in 4K UHD grazie a Plaion Pictures. La parte migliore è appunto il video, mentre per l'audio, se la traccia originale può vantare un DTS HD 5.1 di maggior efficacia e coinvolgimento, il DTS 2.0 italiano è discreto, con dialoghi dal timbro secco e un po' datato e una spazialità limitata, anche se comunque il suono è pulito. Negli extra oltre al trailer troviamo Dal caveau allo schermo: il restauro dell'eredità cinematografica della Universal (13' e mezzo), che parla dei 112 anni dell'azienda, del programma di restauro con focus proprio sul restauro di Sugarland Express.

DA NON PERDERE. Ma il salto di qualità rispetto al blu-ray è ovviamente sul video 4K, che pur con qualche sbavatura sul quadro come una grana irregolare e un croma non sempre costante, presenta colori saturi e brillanti con una tavolozza tipica dell'epoca, e soprattutto un buonissimo dettaglio. Nonostante qualche scena più morbida, i particolari risaltano infatti bene sia negli interni che negli esterni ben illuminati, con qualche flessione solo nelle scene scure.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 6,5 - Extra: 6,5

La morte è un problema dei vivi: la recensione del DVD

Il DVD de La morte è un problema dei vivi

IL FILM. Caustica black comedy finlandese diretta da Teemu Nikki, La morte è un problema dei vivi vede protagonisti due personaggi bizzarri, Risto e Arto: il primo fa il becchino ma la dipendenza del gioco d'azzardo rovina la sua vita e quella della sua familgia, l'altro si ritrova la vita stravolta quando un esame rivela che praticamente ha solo una piccola parte di cervello. Le loro vite si incroceranno e insieme cercheranno una soluzione ai loro problemi, ma in modo goffo e maldestro.

I due protagonisti del film in un momento di relax

IL DVD. La morte è un problema dei vivi è arrivato in homevideo con il DVD targato Mustang Entertainment, prodotto tecnicamente ottimo e sufficiente negli extra. Il video è buono per la gran parte del tempo, con dettaglio efficace per lo standard, croma sobrio e aderente alle tematiche e discreta compattezza generale, anche se qualche fisiologica sbavatura affiore su cortorni e fondali. Negli extra 10 minuti di interviste a regista e cast e il trailer.

DA NON PERDERE. Ma la vera chicca è un audio eccellente, un Dolby Digital 5.1 che riesce a esaltare l'efficace utilizzo della musica, con effetti sonori che rimbalzano con grande puntualità fra i diffusori in modo suggestivo. Anche l'ambienza è comunque molto curata e precisa, mentre i dialoghi sono chiari e puliti.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 8 - Extra: 6

Un oggi alla volta: la recensione del DVD

Il DVD di Un oggi alla volta

IL FILM. Sospeso fra simpatica commedia e dramma, Un oggi alla volta è un film diretto da Nicola Conversa che racconta la storia di Marco, ragazzo nevrotico prossimo alla maturità con alcune materie da recuperare, e Aria, ragazza già diplomata con un tatuaggio peculiare che dice "un oggi alla volta": infatti soffre di una malattia degenerativa incurabile. Per puro caso i due si conoscono e via via il rapporto di amicizia si trasforma in qualcosa di più profondo.

Katia Follesa e Tommaso Cassissa in una scena di Un oggi alla volta

IL DVD. Un oggi alla volta è arrivato in homevideo con il DVD CG-Vision, che presenta un video di buona qualità, che ha il suo forte nel croma acceso e brillante. Più che sodidsfacente anche il dettaglio e solido il quadro, a parte qualche sgranatura attorno ai contorni sui fondali. Discreto l'audio, forse un po' timido nell'ambienza, ma caratterizzato da dialoghi chiari e capace di avvolgere lo spettatore con la colonna sonora e le musiche da tutti i diffusori.

DA NON PERDERE. Una bella sorpresa gli extra. Troviamo infatti un backstage ben curato di 14 minuti, con momenti della lavorazione sul set durante le riprese e tanti interventi di regista, troupe e cast. A seguire la featurette Un film green (4' e mezzo) su come la lavorazione sia stata ecosostenibile e particolarmente attenta alle tematiche ambientali.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 6,5 - Extra: 7

La famiglia Addams 2: la recensione del 4K UHD

L'edizione 4K UHD di La famiglia Addams 2

IL FILM. Film del 1993 diretto da Barry Sonnenfeld con Anjelica Huston e Raul Julia, La famiglia Addams 2 vede protagonisti Morticia e Gomez che annunciano la nascita del loro terzo figlio, il piccolo Pubert. Quando nasce, decidono di prendere una tata che però si rivelerà ambiziosa e malefica, oltre a far girare la testa al povero zio Fester. In effetti, come scopre Mercoledì, il suo intento è di sposare lo zio Fester per poi ucciderlo e prendersi la sua eredità.

Cristina Ricci in una scena de La famiglia Addams 2

IL 4K UHD. La famiglia Addams 2 è arrivata in 4K UHD grazie a Plaion Pictures con un eccellente video. Per quanto concerne l'audio, il Dolby Digital 2.0 è soddisfacente, offre un discreto coinvolgimento ma ovviamente molto limitato rispetto al DTS HD 5.1 inglese, che in certe scene riesce a valolrizzare meglio la separazione dei canali e la spazialità generale, oltre a proporre dialoghi più naturali e dal timbro più deciso. Negli extra troviamo il commento audio del regista Barry Sonnenfeld e dello sceneggiatore Paul Rudnick, e la featurette Creare i valori della famiglia (10' e mezzo), una raccolta di spezzoni di film e interviste dell'epoca.

DA NON PERDERE. Il netto passo avanti l'edizione lo fa sul video 4K UHD, perché dopo il restauro l'immagine è davvero eccellente con una grana uniforme e naturale e un dettaglio incisivo su volti, interni e ambientazioni esterne, che vacilla solo in alcune delle scene con effetti visivi particolari. Qualche cenno di compressione c'è ma poca cosa, mentre sul piano cromatico grazie al Dolby Vision i colori sono perfettamente adeguati all'estetica familiare, talvolta piuttosto ombrosi ma sempre precisi e intensi.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 7 - Extra: 6,5