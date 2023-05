MaXXXine: Mia Goth e Halsey nella prima foto del film

Il film MaXXXine concluderà la trilogia ideata da Ti West e la prima foto mostra la protagonista Mia Goth accanto alla cantante Halsey, alle prese con un ruolo da attrice.

Il progetto sarà prodotto da A24, West, Jacob Jaffke, Kevin Turen e Harrison Kreiss, oltre che da Goth.

MaXXXine: Mia Goth e Halsey in una foto del film

I dettagli dell'ultimo capitolo

MaXXXine è scritto e diretto da Ti West e l'attrice Mia Goth riprenderà la parte di Maxine Minx, l'unica sopravvissuta alla follia omicida di Pearl mostrata nel primo film.

Nel cast ci saranno anche Kevin Bacon (Tremors, They/Them), Elizabeth Debicki (The Crown), Moses Sumney (The Idol), Michelle Monaghan (Nanny), Bobby Cannavale (The Watcher), Lily Collins (Emily in Paris), Halsey, e Giancarlo Esposito (Breaking Bad).

Ti West e Mia Goth: "Pearl, horror in technicolor che spiega la potenza del cinema"

La storia seguirà Maxine che, dopo gli eventi di X, è l'unica sopravvissuta e continua il suo percorso verso la fama, cercando di ottenere successo come attrice nella Los Angeles degli anni '80.

Mia Goth è stata anche la protagonista del prequel Pearl in cui si raccontava il passato dell'assassina del film originale. Tra gli interpreti del progetto c'erano anche David Corenswet, Tandi Wright, e Matthew Sunderland.