MaXXXine: ci sarà anche un quarto capitolo? Il regista aggiorna i fan della saga horror con Mia Goth

Non è detto che i piani per la saga con Mia Goth si concluderanno con il terzo film

Mentre i fan sono in attesa di vedere MaXXXine, il terzo capitolo della saga horror con Mia Goth, il suo regista Ti West ha colto tutti di sorpresa suggerendo che probabilmente non si tratterà dell'ultimo episodio di questo franchise.

Con l'arrivo di MaXXXine nelle sale quest'estate, i fan si sono chiesti se la narrazione continuerà in qualche modo e, sebbene West abbia confermato di aver trovato un modo per espandere ulteriormente questo avvincente mondo di personaggi, ha anche avvertito che qualsiasi continuazione sarà probabilmente qualcosa che si discosterà dalle aspettative dei fan. MaXXXine arriverà nelle sale americane il 5 luglio.

"Ho un'idea che riguarda questi film e che potrebbe essere realizzata", ha confermato West a Entertainment Weekly. "Non so se sarà il mio prossimo film. Potrebbe esserlo. Vedremo". West ha anche confermato che MaXXXine "sarà probabilmente la fine dell'era di Maxine", la protagonista della trilogia.

MaXXXine: Mia Goth e Halsey in una foto del film

La trilogia finora

Nel primo capitolo intitolato X - A Sexy Horror Story, un gruppo di amici si riunisce per girare un film per adulti in una fattoria texana presa in affitto, solo che i proprietari della fattoria li uccidono, mentre solo Maxine riesce a sopravvivere. Il prequel Pearl esplorava le origini omicide dei killer texani, in particolare la giovane Pearl, con Mia Goth che interpretava sia Maxine che Pearl.

MaXXXine, infine, viene così descritto: "Nella Hollywood degli anni '80, la star del cinema per adulti e aspirante attrice Maxine Minx ottiene finalmente la sua grande occasione. Ma mentre un misterioso killer perseguita le starlette di Hollywood, una scia di sangue minaccia di rivelare il suo sinistro passato".

MaXXXine, l'attrice Mia Goth denunciata da una comparsa: "Mi ha dato un calcio in testa"

Insieme alla Goth nel cast ci sono anche Elizabeth Debicki, Moses Sumney, Michelle Monaghan, Bobby Cannavale, Halsey, Lily Collins, Giancarlo Esposito e Kevin Bacon.