Mattia Torre: al via le riprese dell'ultmo film, Figli

Al via oggi le riprese di Figli, l'ultimo film di Mattia Torre, regista e sceneggiatore romano morto prematuramente il 19 luglio a causa di una lunga malattia.

Un progetto scritto con grande tenacia da Mattia Torre, nonostante le numerose sofferenze, che vedrà la luce grazie alla regia di Giuseppe Bonito, suo stretto collaboratore, e a un cast composto da due attori che gli sono stati molto vicini: Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi.

Oltre alle due star italiane, parteciperanno al film molti degli interpreti che in questi anni, tra cinema, teatro e tv, hanno portato in scena i maggiori successi dell'autore: Stefano Fresi, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Andrea Sartoretti, Massimo de Lorenzo, Gianfelice Imparato, Carlo de Ruggeri. Tutti 'complici' di cult come Boris e La Linea Verticale e spettacoli teatrali come Io non c'entro, Tutt'apposto e tanti altri.

Figli racconterà la storia di Nicola e Sara, una coppia innamorata e felice. Sposati da tempo, hanno una figlia di sei anni e una vita che scorre senza intoppi. Tutto perfetto fino a quando l'arrivo del secondo figlio li farà scontrare con l'imprevedibile...

Il film sarà prodotto da Lorenzo Mieli e dalla Wildside, produttore storico e amico inossidabile di Mattia Torre, che aveva annunciato come questo film si sarebbe fatto durante la serata di commemorazione organizzata al Teatro Ambra Jovinelli a Roma nel corso dell'estate. Co-produce anche Vision Distribution, che distribuirà Figli nel gennaio 2020.