James Gunn presenta una Supergirl “più rude” e rivela cosa accadrà a Krypto nel film

Con l'arrivo di Supergirl: Woman of Tomorrow sempre più vicino, James Gunn ha condiviso nuovi dettagli sulla versione del personaggio che vedremo al cinema, rivelando che sarà molto diversa dalla classica eroina a cui i fan sono abituati. L'interprete scelta per il ruolo, Milly Alcock, sarà una Kara Zor-El "più ruvida e dura", ben lontana dalla controparte rassicurante della serie CW.

La nuova Supergirl di James Gunn

Durante un'intervista concessa a Rolling Stone, Gunn ha parlato della sua attrazione immediata per l'omonimo fumetto di Tom King, base del film DC in uscita nel 2026. "Quando ho iniziato questo lavoro, Woman of Tomorrow era in cima alla mia lista. Ana Nogueira ha colto subito lo spirito della storia e lo ha reso perfettamente per il grande schermo", ha dichiarato Gunn. "La Supergirl che vedrete è ancora più spigolosa della versione cartacea".

Supergirl: Milly Alcock con il costume sul set di Superman

Il regista ha anche affrontato una delle domande più discusse dai fan: che fine farà Krypto? Nella graphic novel, il cane di Supergirl viene colpito da una freccia avvelenata, ma sopravvive. Gunn ha lasciato intendere che non tutto sarà identico. "Supergirl è un film diverso da Superman. È più rock'n'roll, meno convenzionale. Non aspettatevi le stesse dinamiche".

Una scena in Superman mostra Kara ubriaca mentre entra nella Fortezza della Solitudine per riprendersi Krypto, evidenziando una versione della Ragazza d'Acciaio più disordinata e segnata da un passato turbolento. Gunn ha spiegato che Kara è cresciuta in un ambiente ostile, a differenza di Clark Kent, allevato da genitori amorevoli.

Nel cast del film anche Eve Ridley nel ruolo di Ruthye Mary Knolle e Matthias Schoenaerts nei panni dell'antagonista Krem of the Yellow Hills. Jason Momoa è atteso per un'apparizione nei panni di Lobo. Di recente si sono aggiunti David Krumholtz ed Emily Beecham, che interpreteranno i genitori di Kara, Zor-El e Alura.

La trama seguirà Kara nel suo ventunesimo compleanno, in un viaggio interstellare con Krypto al seguito. Durante il cammino, la giovane si imbatterà in Ruthye e si troverà coinvolta in una missione di vendetta sanguinosa.

Warner Bros. ha fissato la data d'uscita per il 26 giugno 2026, puntando su un tono più cupo e maturo rispetto alle precedenti incarnazioni della supereroina. Una scelta netta, che mira a ridefinire il personaggio nell'immaginario collettivo, distanziandolo dalla versione più solare interpretata da Melissa Benoist.

"È una Supergirl diversa. Ha visto morire le persone che amava, è sopravvissuta all'inferno e porta quelle cicatrici con sé. Non è l'eroina che vi aspettate... ed è proprio questo a renderla interessante", ha concluso Gunn.