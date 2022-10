Matthew Perry parla della relazione con Julia Roberts e del motivo per cui finì

Matthew Perry e Julia Roberts si sono frequentati intorno alla fine degli anni '90, dopo l'apparizione dell'attrice in un episodio di Friends, il 13esimo della seconda stagione, dove interpretava un'ex compagna di classe di Chandler.

L'attore ha ora parlato del loro legame tra le pagine della propria autobiografia, in cui svela molti retroscena del periodo trascorso sul set dello show cult.

A convincere l'attrice a prendere parte alla serie, fu lo stesso Matthew Perry, ma solo dopo aver scritto un articolo sulla fisica quantistica. Come riportato da JustJared, l'attore volto di Chandler Bing ha raccontato come è riuscito a convincere Julia Roberts a recitare in un episodio di Friends, soffermandosi anche sull'inizio e sulla conclusione della loro relazione, all'interno del suo nuovo libro Friends, Lovers and the Big Terrible Thing.

Friends: Julia Roberts e Matthew Perry nell'episodio Il grande Marcel

"A Julia era stato offerto l'episodio post-Super Bowl nella seconda stagione e avrebbe fatto lo show solo se avesse potuto essere nella mia trama", ha scritto l'attore. "Lasciamelo dire ancora: avrebbe fatto la serie solo se fosse stata nella mia trama. (Stavo passando un buon anno o cosa?) Ma prima dovevo corteggiarla".

Matthew Perry ha poi proseguito raccontando di aver inviato all'attrice più di "tre dozzine di rose" e un biglietto che diceva: "L'unica cosa più eccitante della prospettiva che tu reciti nella serie è che finalmente ho una scusa per mandarti dei fiori".

Ma nulla riuscì a convincere l'attrice a prendere parte a Friends. Julia Roberts avanzò quindi la sua richiesta: Matthew Perry avrebbe dovuto spiegarle la fisica quantistica. Solo dopo avrebbe accettato. "Il giorno seguente le ho inviato un articolo sulla dualità onda-particella, il principio di indeterminazione e l'entanglement, e solo in parte era metaforico", ha scritto Matthew Perry. "Non solo Julia ha accettato di fare la serie, ma mi ha anche inviato un regalo: bagel, un sacco di bagel. Certo, perché no? Era Julia Roberts".

I due attori si sono poi frequentati per un breve periodo di tempo. "Uscire con Julia Roberts era troppo per me. Ero costantemente certo che avrebbe rotto con me. Perché non dovrebbe dovuto? Non ero abbastanza; Non sarei mai stato abbastanza; Ero a pezzi, non una persona da amare".

Una serie di pensieri che hanno portato Matthew Perry a chiudere la relazione con Julia Roberts: "Quindi, invece di affrontare l'inevitabile agonia di perderla, ho rotto con la bella e brillante Julia Roberts. Non posso descrivere l'espressione confusa sul suo viso".