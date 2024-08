Matthew Perry: la polizia di LA ha compiuto un arresto in relazione con la morte dell'attore

La polizia di Los Angeles ha compiuto un arresto in relazione alla morte dell'attore Matthew Perry, avvenuta il 28 ottobre 2023 dopo un'overdose di ketamina.

La star di Friends, che aveva 54 anni, aveva perso la vita mentre si trovava nella vasca idromassaggio della sua casa.

Le indagini della polizia

Nel mese di maggio era emersa la notizia che la polizia stava indagando su chi aveva dato la sostanza, rivelatasi poi mortale, a Matthew Perry. Dopo le indagini compiute e la raccolta di alcune prove, sarebbe stato compiuto ora un arresto, come annunciato dal Los Angeles Times.

Nelle prossime ore dovrebbe svolgersi una conferenza stampa della polizia in cui verranno condivisi dei dettagli di quanto accaduto.

Perry in una foto di Friends

Il decesso dell'interprete di Chandler, secondo quanto dichiarato dal medico legale, è avvenuto a causa degli effetti della ketamina ed erano poi stati riscontrate le conseguenze di altri problemi come quelli alle arterie, all'uso di sostanze come buprenorfina e all'annegamento.

Il livello elevato di ketamina trovato nel sangue di Perry non era tuttavia giustificato dall'uso della sostanza per contrastare la sua depressione e ansia.

Courteney Cox sente ancora la presenza di Matthew Perry: "Viene spesso a farmi visita"

Matthew aveva lottato per molti anni con le sue dipendenze, rischiando anche di perdere la vita in precedenza a causa dei danni subiti dal suo fisico.

Negli ultimi mesi, tuttavia, l'attore sembrava essere sobrio ed era seguito da alcuni medici. Le nuove indagini erano state ideate per capire come il protagonista di Friends fosse entrato in possesso della sostanza e se sia necessario compiere ulteriori accertamenti sulle ore che hanno preceduto il decesso.