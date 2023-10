Matthew Perry, Lisa Kudrow sconcertata dalla morte del collega di Friends

Lisa Kudrow avrebbe rotto il silenzio sulla morte del collega Matthew Perry. Kudrow, che nella sitcom interpretava Phoebe Buffay, si è detta "sconcertata", aggiungendo che "la banda" fatica a credere che Perry se ne sia davvero andato e ha parlato di adottare il suo cane e di partecipare al funerale insieme ai suoi compagni di cast.

A riportare le parole dell'attrice al Daily Mail sarebbe stata una fonte vicina a Lisa Kudrow, spiegando: "Questo non sembra reale o giusto a lei o a nessuno del gruppo, perché Matthew era finalmente in pace con se stesso e stava vivendo l'anno migliore della sua vita dopo il lancio del suo libro. Si stava godendo la vita. Era più vicino che mai ai suoi genitori e attivamente impegnato a restare sobrio. È sconcertata da ciò che ha causato la sua morte".

Friends: i colleghi Lisa Kudrow e Matthew Perry

Sempre secondo la fonte, Lisa Kudrow sospetterebbe che a uccidere il collega siano stati dei farmaci che hanno fatto effetto mentre si trovava nella vasca idromassaggio.

"Anche se nessuno vuole credere che si tratti di farmaci - prescritti o meno - ovviamente questo è un pensiero nella loro mente", ha detto a DailyMail la fonte vicina a Kudrow. "Pensano che debba aver preso qualcosa che ha fatto reazione con l'acqua calda."

Come è morto Matthew Perry

La notizia della morte di Matthew Perry, a soli 54 anni, è giunta come un fulmine a ciel sereno.

Secondo quanto riferito, Perry è stato trovato morto nella sua vasca idromassaggio sabato dopo un apparente annegamento, riferisce TMZ, citando fonti delle forze dell'ordine. La testata ha riferito che sul posto non sono state rinvenute droghe.

Matthew Perry, la dipendenza dall'alcool e l'aiuto da parte del cast di Friends: "Non avrebbe funzionato"

Le reazioni del team di Friends

In una dichiarazione congiunta condivisa da EW, i co-creatori di Friends Marta Kauffman, David Crane e il produttore esecutivo Kevin Bright hanno affermato di essere "scioccati e profondamente, profondamente rattristati" dalla scomparsa di Matthew Perry. Rendendo omaggio al defunto attore, hanno elogiato il suo lavoro nella sitcom di successo, in un ruolo che solo lui poteva interpretare.

"Sembra ancora impossibile", ha scritto il trio. "Tutto quello che possiamo dire è che ci sentiamo fortunati ad averlo avuto come parte della nostra vita. Era un talento brillante. È un cliché dire che un attore fa suo un ruolo, ma nel caso di Matthew non ci sono parole più vere. Dal giorno in cui lo abbiamo sentito per la prima volta incarnare il ruolo di Chandler Bing, non c'era nessun altro per noi."

La co-star Maggie Wheeler - che interpretava Janice Hosenstein, interesse sentimentale di Chandler Bing in alcuni episodi - ha condiviso la sua tristezza per la morte di Perry:

"Che perdita. Mancherai al mondo Mathew Perry. La gioia che hai portato a così tante persone nella tua vita troppo breve continuerà a vivere. Mi sento davvero benedetta da ogni momento creativo che abbiamo condiviso".

Hank Azaria, che nello show interpretava David, l'interesse sentimentale di Phoebe, ha condiviso un video su Instagram rivelando che era amico di Perry sin dall'adolescenza.

"Siamo stati davvero come fratelli per molto tempo... lui era, per me, divertente come lo era in Friends. E molto altro. Di persona, era semplicemente l'uomo più divertente di sempre. Viveva solo per ridere. Era un genio", ha condiviso tra le lacrime, ringraziando l'amico per averlo aiutato a raggiungere la sobrietà.

"Sono sobrio da 17 anni, e voglio dire che, la notte in cui sono entrato negli Alcolisti Anonimi, è stato Matthew a portarmi lì... siamo andati alle riunioni insieme. Era così premuroso, generoso e saggio. E mi ha aiutato a tornare sobrio".

Anche la star Paul Rudd, che ha interpretato il marito di Phoebe nelle ultime stagioni di Friends, ha condiviso il suo tributo scrivendo: "Le parole non possono esprimere quanto sono rattristato nel sapere della scomparsa di Matthew. Ci mancherai così tanto".