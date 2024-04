Courteney Cox, l'attrice di Friends rivela di essere stata lasciata dal fidanzato durante la terapia di coppia

Courteney Cox ha raccontato di essere stata lasciata dal suo compagno Johnny McDaid, durante la prima seduta della terapia di coppia. Ospite del podcast Minnie Questions with Minnie Driver, la star di Friends ha spiegato ciò che accadde circa cinque anni fa e il motivo per il quale è grata che lui abbia preso quella decisione all'epoca.

"Ci siamo lasciati durante la terapia di coppia. Non sapevo che stesse per succedere, è stato proprio come se fossimo andati da questo terapeuta per parlare dei nostri limiti, cosa potevamo e non potevamo accettare l'uno dell'altro. Invece lui ruppe semplicemente dopo un minuto. Ero così scioccata, stavamo per sposarci, provavo così tanto dolore".

La coppia riunita

In seguito, Cox e McDaid tornarono insieme:"È un essere umano incredibile, non stava cercando di sorprendermi. Stava provando così tanto dolore nella relazione. C'erano così tante cose da affrontare che stava cercando di proteggere se stesso" ha spiegato l'attrice, sottolineando come reagito non con rabbia iniziando un percorso importante su se stessa.

"Sono così grata per quella rottura" ha proseguito Cox "Quando siamo tornati insieme è stata una relazione diversa anche perché mi ha davvero insegnato come funziono nel mondo e quali erano le cose della mia infanzia di cui avevo bisogno, che fosse l'essere adorata dagli uomini o le cose che non sapevo lasciare andare. È stato fantastico, sono completamente cambiata".

Courteney Cox e Johnny McDaid, membro della band Snow Patrol, hanno iniziato a frequentarsi nell'autunno del 2013 e nel giugno successivo hanno annunciato il loro fidanzamento. La coppia si sarebbe separata nel 2015 per poi riconciliarsi nel 2016:"Serve molta bravura per terminare qualcosa che ha così tanta passione o in generale qualsiasi tipo di relazione. È più semplice restare, lasciar passare le cose e fare le proprie scuse, la paura del dolore è troppo grande da gestire. Ma una volta che sei abbastanza audace da prendere decisioni e passare attraverso il dolore non puoi evitarlo. Quindi affrontalo, e quando lo fai è tutto più facile. Sono grata che Johnny sia stato così audace e coraggioso perché è stato un cambiamento di vita per me e sono sicura, anche per lui".