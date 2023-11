Matthew Perry: oggi alle 11 su Twitch ricordiamo la star di Friends insieme al doppiatore Massimo De Ambrosis

Lo storico doppiatore di Matthew Perry, Massimo De Ambrosis, sarà ospite della rubrica Twitch Bazinga! per ricordare l'attore scomparso di recente.

Oggi alle 11.00 torna un nuovo appuntamento su Bazinga!, la rubrica su Twitch dedicata alle comedy. Episodio speciale che potrete seguire come sempre sul canale Twitch di Movieplayer per la rubrica, che oggi sarà dedicata a celebrare il ricordo di Matthew Perry, morto improvvisamente a 54 anni il 28 ottobre scorso.

Massimo De Ambrosis: un'immagine del doppiatore al lavoro

Federico Vascotto celebrerà la star che ci ha lasciato di recente, tra lacrime e risate, e chi meglio del suo doppiatore storico Massimo De Ambrosis (anche doppiatore di Ted Lasso nell'omonima comedy Apple Tv+) per ricordarlo e ripercorrere la sua carriera e soprattutto quel cult intramontabile che è stata la sitcom Friends?

Figlio d'arte, Massimo De Ambrosis ha dato voce ad alcune delle più celebri star del grande e piccolo schermo come Edward Norton, Owen e Luke Wilson, Jason Sudeikis e Steve Carell. Ha inoltre doppiato Matthew Perry non solo in Friends, ma anche nelle sue numerose partecipazioni a film e serie tv dopo la fine dello show di culto. De Ambrosis ricorderà l'enorme talento comico dell'attore che ha reso il suo Chandler Bings il personaggio più amato.