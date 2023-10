Friends: il Chandler Bing di Matthew Perry è stato eletto miglior personaggio della serie

Il Chandler Bing di Matthew Perry in Friends è il personaggio preferito dai fan della sit-com, secondo un sondaggio condotto dal sito Ranker.

Sulla base di 169.000 voti totali, Bing è stato votato come miglior personaggio di Friends in assoluto. In classifica è seguito da Joey Tribbiani (interpretato da Matt LeBlanc), Rachel Green (Jennifer Aniston), Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), Ross Geller (David Schwimmer) e Monica Geller (Courteney Cox).

Secondo un altro sondaggio condotto sempre da Ranker, Chandler Bing è stato eletto secondo personaggio televisivo più divertente di sempre, superato solamente dal Michael Scott di Steve Carell in The Office.

Inoltre, il personaggio di Matthew Perry è primo nella classifica rivolta alle "Coppie televisive inaspettate che nessuno aveva previsto" (il riferimento è al duo Monica e Chandler) e dei "Migliori personaggi televisivi degli anni '90".

Perry è morto improvvisamente lo scorso sabato all'età di 54 anni, presumibilmente annegato nella sua vasca da bagno per cause ancora da accertare, dato che l'autopsia è risultata inconcludente. Nelle ultime ore, è arrivato un messaggio congiunto degli altri protagonisti di Friends.