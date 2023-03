Matthew McConaughey e Woody Harrelson, dopo True Detective, di nuovo insieme in una comedy Apple TV+

Matthew McConaughey e Woody Harrelson, dopo aver portato al successo la prima stagione di True Detective, torneranno sul piccolo schermo come protagonisti di una comedy, ancora senza un titolo ufficiale, prodotta per Apple TV+.

Il progetto è stato creato da David West Read, recentemente ideatore di The Big Door Prize, in arrivo prossimamente proprio sulla piattaforma di streaming.

Al centro della trama del progetto con star Matthew McConaughey e Woody Harrelson, secondo le prime indiscrezioni, ci sarà "lo strano e meraviglioso legame" tra i due protagonisti. La serie vedrà la loro amicizia messa alla prova quando le loro famiglie cercano di vivere insieme nel ranch del personaggio di McConaughey in Texas.

Matthew e Woody sono amici da molti anni e hanno recitato in precedenza in Welcome to Hollywood, EDtv e Surfer Dude, portando poi al successo True Detective nel 2014.

Le due star saranno coinvolte anche in veste di produttori nella realizzazione della nuova comedy.

Lo sceneggiatore e produttore David West Read, oltre a The Big Door Prize, ha già collaborato con Skydance Television in occasione di Foundation e ha fatto in passato parte del team di Schitt's Creek.