Matthew McConaughey: "Ecco l'unica critica di mia madre sui racconti intimi di famiglia nel mio libro"

Matthew McConaughey torna a parlare del suo memoir Greenlights, divenuto rapidamente un best-seller, rivelando l'unica critica della madre sulla scelta di raccontare i fatti privati di famiglia in un libro.

In Greenlights, Matthew McConaughey ricostruisce la propria infanzia e la tormentata relazione tra i suoi genitori Jim e Kay, che si sono sposati tre volte e hanno divorziato due volte. Il libro si apre proprio con i suoi genitori che litigano prima dell'intimità davanti agli occhi dell'attore, che all'epoca aveva quattro anni. Parlando della dinamica familiare descritta nel libro, l'attore texano ha dichiarato a Cinemablend:

"C'è una cosa che non ho incluso nel libro e a mia madre non è piaciuta. Mi ha detto 'Tutte le storie su di me e tuo padre sono vere, il mio dito medio è stato rotto quattro volte da lui e me lo sono meritato. È così che avevo bisogno di comunicare. Ma avresti potuto includere più storie su quanto eravamo affettuosi e quante volte ci siamo abbracciati.' Le ho risposto 'Hai ragione.' E non l'ho fatto. Il 98% delle volte ci abbracciavamo".

Come ha spiegato Matthew McConaughey, ci sono molti drammi rivelati in Greenlights, ma ciò non significa che la famiglia fosse infelice. Sua madre è stata infastidita dalla mancanza di momenti positivi nel libro, ma lui spiega il motivo della scelta di concentrarsi sui momenti problematici:

"Non ho incluso i momenti felici perché ho scelto di raccontare le storie d'amore della mia famiglia nel momento in cui l'amore è stato messo più alla prova. Penseresti che è finita, ho pensato che fosse finita quando ho visto la rissa tra i miei e mia madre che ha tirato fuori il coltello, ho pensato: 'Ci siamo'. Non è stato così; lo hanno gestito. È stato un dramma a ripensarci, ma in quel momento stavo piangendo? No".