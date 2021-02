Matthew McConaughey nello spot Doritos come non lo avete mai visto prima (VIDEO)

Damien Chazelle dirige una versione in 2D mai vista prima di Matthew McConaughey per lo spot dei Doritos del Super Bowl.

Matthew McConaughey appare in un'inedita versione 2D nello spot dei Doritos del Super Bowl e, a quanto pare, solo i Doritos 3D Crunch possono risolvere questa sua peculiare "condizione". La campagna, denominata FlatMatthew, è prodotta da Goodby, Silverstein & Partners e diretta dal regista Damien Chazelle.

All'inizio della pubblicità, una versione piatta di McConaughey si lamenta del fatto che non si sente se stesso e che la vita un tempo era più piena. Poi vede Doritos 3D in un distributore automatico, salta dentro, ne assapora uno e torna subito alla versione 3D di se stesso. Solo che ora è intrappolato in un distributore automatico.

Su TikTok i realizzatori dello spot hanno aggiunto un effetto speciale che permette a ognuno di noi di trasformarsi in una versione flat molto simile a quella di McConaughey, sulle note di I Want To Break Free dei Queen, proprio come nella pubblicità dei Doritos.

Il Super Bowl LV ha avuto luogo domenica 7 febbraio 2021 al Raymond James Stadium di Tampa, in Florida, e ha visto in campo i campioni della NFC, i Tampa Bay Buccaneers, contro gli AFC, i Kansas City Chiefs.