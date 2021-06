Matthew McConaughey "scalda" i tifosi dell'Austin FC con un bongo (VIDEO)

L'Austin FC della Major League Soccer statunitense ha un tifoso d'eccezione sceso in campo per "aizzare" i tifosi della squadra: Matthew McConaughey. Come potete vedere nel video qui sotto, in occasione del debutto stagionale al Q2 Stadium contro il San Jose Earthquakes, l'attore ha riscaldato i tifosi esibendosi in una performance con un bongo.

Definito da RT come il "miglior uomo in grado di generare hype", Matthew McConaughey ha accompagnato la sua squadra del cuore al debutto stagionale contro il San Jose Earthquakes al Q2 Stadium. Con addosso un vestito verde in tinta Austin FC, l'attore di Dallas Buyers Club ha "aizzato" la folla e riscaldato i tifosi della squadra. I 20mila tifosi presenti non hanno potuto fare altro che apprezzare la forza e l'ironia del protagonista di True Detective.

Matthew McConaughey si è esibito con un bongo. Tale scelta non può che far sorridere e richiamare alla memoria il suo arresto circa due decenni fa, quando l'attore fu prelevato dalla polizia in casa sua mentre suonavo il suo bongo totalmente nudo.

A questo proposito, un utente ha ricordato l'evento e ha dichiarato su Twitter: "Wow, grazie a Dio, McConaughey è vestito!".

Non è la prima volta che l'interprete "aizza" l'umore dei tifosi dell'Austin FC. In passato, infatti, McConaughey aveva già allietato il viaggio dei giocatori e il pubblico presente allo stadio misurandosi nella celebre tecnica del "chest punch" resa famosa da The Wolf of Wall Street.

Nonostante l'intervento di Matthew McConaughey, la partita si è conclusa sullo 0 a 0. Ciò vuol dire che la squadra e il celebre protagonista di Interstellar dovranno escogitare qualche altro metodo per portare i giocatori alla vittoria.