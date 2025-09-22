Matthew McConaughey rivela il sorprendente segreto del suo matrimonio: parte tutto dal letto

Intervistato da Fox News Digital, Matthew McConaughey ha svelato quello che lui considera il suo segreto del matrimonio con la modella Camila Alves, sposata nel 2012.

Dopo un fidanzamento di sei mesi, i due convolarono a nozze e nel corso degli anni hanno avuto tre figli. Ma qual è il segreto della loro longeva unione secondo l'attore.

Il segreto sono le dimensioni del letto di Matthew McConaughey

Secondo l'attore premio Oscar, le coppie dovrebbero rivalutare le dimensioni king-size dei letti matrimoniali: "Una mattina mi sveglio, guardo di là, e Camila è come a un campo da football di distanza. Poi vai a letto la sera, vuoi abbracciarti e 'Beh, dobbiamo coprirti. Fai tu 3-4 metri e io ne faccio altri 3-4'".

Matthew McConaughey in una scena di A casa con i suoi

La soluzione era dietro l'angolo: liberarsi del letto king-size e optare per una soluzione dalle dimensioni più piccole: "Così abbiamo preso un letto queen-size, dove stiamo spalla a spalla. Devo dirvelo, fa bene al matrimonio".

Coltivare la coppia anche da genitori

Il vincitore dell'Oscar al miglior attore protagonista per Dallas Buyers Club ha sottolineato l'importanza di dare spazio alla coppia anche quando si diventa genitori. L'attore ha spiegato che quando si hanno dei figli si passa la maggior parte del tempo a cercare di essere un buon padre e una buona madre per loro ma è fondamentale proteggere il tempo destinato esclusivamente alla coppia: "Non puoi vivere al 100% con i figli come genitore. Devi ricordarti che uno dei migliori esempi che puoi dare ai figli su come trattare una donna o un uomo, o come trattare qualcuno di cui finiranno per innamorarsi, è come tu tratti la loro madre e come la madre tratta il padre".

L'attore Matthew McConaughey e la modella Camila Alves hanno avuto i figli Levi, 17 anni, Vida, 15 anni, e Livingston, 12 anni.