Matthew McConaughey: la sua reazione al video dell'audizione per La vita è un sogno

Un viaggio nel passato per Matthew McConaughey. la star ha condiviso su Twitter la reazione di fronte all'audizione per La vita è un sogno, film del 1993 diretto da Richard Linklater, che ha lanciato la sua carriera.

L'attore premio Oscar ha guardato per la prima volta la sua audizione per il film di Linklater, condividendo poi la sua reazione divertita via social. Secondo IMDb, prima de La vita è un sogno, Matthew McConaughey è apparso in un episodio di Unsolved Mysteries, seguito da un video musicale di Trisha Yearwood.

Nell'audizione McConaughey guarda un se stesso più giovane recitare l'iconica scena in auto del "be a lot cooler if you did" e altri momenti del film divenuti celebri. Impagabili le sue espressioni divertite mentre proclama:

"Divertente. Questa audizione, che non avevo mai visto, è stata l'audizione per il personaggio di Wooderson in La vita è un sogno. Sembravano tre battute per ottenere un lavoretto per l'estate. 28 anni dopo, ho ancora un lavoretto per l'estate che si è trasformato in una carriera."