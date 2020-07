Matthew McConaughey e il suo messaggio del 4 Luglio: "Siate responsabili"

Matthew McConaughey ha voluto scherzare, ma non troppo, per i festeggiamenti di questo 4 luglio 2020, giorno dell'Indipendenza americana. Su Instagram ha postato un messaggio che invita alla rflessione ma anche all'azione i suoi compatrioti.

"Buon 244 ° compleanno, America. Hoo-wee!" si apre così il messaggio dell'attore, Matthew McConaughey, con sulla testa una fascia rossa, bianca e blu, chiaro simbolo americano.

Il so messaggio inizia come una battuta un po' scherzosa, un po' sarcastica, in merito al caldo, probabilmente ricollegandosi al riscaldamento globale, tema molto a cuore alla star.

L'attore sottolinea che "dobbiamo guardarci negli occhi" e, tra le altre cose, "indossare la dannata maschera". Matthew McConaughey vuole chiaramente ispirare gli americani, ponendogli una serie di domande: "Come posso essere migliore? Come posso aspettarmi di più da me stesso e dagli altri? Come posso essere più responsabile? Come posso avere più compassione? Come posso avere più coraggio ? Come posso essere più equo?"

L'atore spera che tutti i suoi fan prendano le dovute misure per aiutare il paese a superare il momento di difficoltà sanitaria e altre questioni sociali. "È così che arriviamo ai compleanni del prossimo anno" - ha detto - "E ricominciamo a fare festa, guardandoci intorno e dicendo:" Oh sì, abbiamo sempre del lavoro da fare. Non dobbiamo mai fermarci, anche se siamo migliorati. Questa è la nostra possibilità. Questa è la nostra opportunità. Per me. Per te."

Ha riportato, inoltre, il suo solito slogan: "È tempo di gioco: Ding, Ding. Siamo sul ring, America. Smettiamola di fare casino e facciamo qualcosa di buono. Continuiamo a vivere." Mentre è improbabile che il post di McConaughey cambierà la marea degli atteggiamenti americani nei confronti dell'attuale crisi, molti ne sono stati ispirati: anche se alcuni erano arrabbiati, molti hanno elogiato McConaughey per aver cercato di infondere un po' della sua saggezza.