Matthew McConaughey: su Instagram la foto di quando era un adorabile "Piccolo Mr. Texas", nel 1977

Matthew McConaughey ha recentemente pubblicato su Instagram un'adorabile foto di se stesso nel lontano 1977 in cui un McConaughey bambino mostra con orgoglio il trofeo di Piccolo Mr. Texas. Tuttavia, come l'attore ha scoperto in seguito, la sua "vittoria" potrebbe essere stata molto esagerata dalla madre Kay.

Nella foto in bianco e nero un McConaughey di 8 anni, con indosso un cappello da cowboy, una camicia abbottonata e un distintivo da concorrente, mostra un trofeo con la scritta "Piccolo Mr. Texas - Secondo Classificato - 1977". McConaughey ha aggiunto una divertente didascalia alla foto: "Per 43 anni sono stato Piccolo Mr Texas... fino a quando ho scoperto di essere arrivato secondo e allora non lo sono stato più".

In un'intervista l'attore ha alluso al fatto che gran parte della sua fiducia in se stesso, e del successo che ha avuto nella vita, potrebbe derivare dal fatto che da bambino credeva di aver effettivamente vinto il concorso: "Sai una cosa? Forse in questo momento non sarei neanche seduto qui se fossi cresciuto pensando di essere arrivato secondo a quel concorso."

McConaughey ha recentemente pubblicato un libro, Green Lights, tratto dai diari che ha tenuto per quasi quarant'anni, e a causa del Covid-19 ha deciso di pubblicizzarlo dando inizio ad un poderoso 'book tour virtuale'. L'attore è stato recentemente intervistato da Jordan B. Peterson, scrittore e psicologo di fama modniale, definito dal New York Times come "l'intellettuale più influente attualmente nel mondo occidentale".