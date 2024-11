Matthew McConaughey: "Ho lasciato Hollywood per il Texas perché non volevo più essere il tizio delle romcom"

Etichettato come bellone da commedia romantica, l'attore di Dalla Buyers Club ha rivelato come è riuscito a sfuggire ai cliché hollywoodiani.

Matthew McConaughey ha commentato la decisione di lasciare Hollywood per tornare a vivere nel natio Texas per sfuggire all'etichetta di star delle romcom. Durante un'ospitata nel podcast Good Trouble, l'attore ha parlato della sua carriera e delle scelte di vita controcorrente spiegando:

"Il diavolo è negli infiniti sì, non nei no. Dire no è altrettanto importante, se non di più. Soprattutto se hai un certo livello di successo. Il no diventa più importante del sì. Ci guardiamo tutti intorno e vediamo che abbiamo soffocato eccessivamente la nostra vita con i sì, a un certo punto ti svegli e pensi 'Cavolo, amico, ho perso tempo perché ho detto sì a troppe cose'."

McConaughey non disdegna i suoi trascorsi da bellone star delle commedie romantiche. Film come The Wedding Planner, Come farsi lasciare in 10 giorni e Tutti pazzi per l'oro gli hanno regalato il grande successo, ma a un certo punto si è reso conto che stava procedendo "col pilota automatico" e ha capito che era giunto il momento di dire basta.

"Ho deciso di smettere con le commedie romantiche. E io ero il tipo delle commedie romantiche, quella era la mia strada e mi piaceva quella strada, pagava bene e funzionava" ha commentato la star di Magic Mike. "Ma ero così forte su quel percorso che qualsiasi cosa al di fuori di esso, i drammi e le cose che volevo fare, mi respingevano. Hollywood voleva che restassi lì senza evolvere".

Matthew McConaughey in una scena di Beach Bum

Come sfuggire a Hollywood e vivere felici

Per non rimanere invischiato nell'industria, Matthew McConaughey ha fatto una scelta controcorrente: "Dato che non potevo fare quello che volevo, ho smesso di fare quello che stavo facendo. E mi sono trasferito nel ranch in Texas, sono andato laggiù e ho fatto un patto con mia moglie Camila, 'Non tornerò a lavorare a meno che non mi vengano offerti i ruoli che voglio fare'."

Matthew McConaughey: "Il rumor che Woody Harrelson è mio fratello? L'ha creato mia madre"

Il divo ha mantenuto quel patto per due anni. In precedenza aveva scritto nel suo libro di memorie del 2020 Greenlights riguardo a quel periodo della sua vita: "Per 20 mesi non ho dato al pubblico o all'industria ciò che volevano da me e ciò che si aspettavano. Per 20 mesi mi sono allontanato dagli occhi del pubblico rinunciando anche a un'offerta da 14 milioni per una commedia. Penso che sia stata letta come la mossa più ribelle a Hollywood, perché hanno capito che non stavo bluffando".

Alla fine lo "sciopero" di McConaughey ha pagato visto che gli sono stati offerti ruoli di primo piano in drammi come Mud, Interstellar e Dallas Buyers Club, che gli ha fruttato un Oscar come miglior attore protagonista.

"Quando sono arrivate quelle offerte, sbavavo", ha aggiunto. "Ho accettato, sono tornato indietro e ho lavorato più che potevo, l'ho amato e ne ho goduto al massimo."