Matthew McConaughey: 'Il rumor che Woody Harrelson è mio fratello? L'ha creato mia madre'

Matthew McConaughey ha svelato l'identità della persona che ha dato inizio alle dicerie secondo cui sarebbe il fratello di Woody Harrelson. Durante un'apparizione a Access Daily martedì, la conduttrice Kit Hoover ha chiesto all'attore premio Oscar, 53 anni, cosa pensa sua madre Kay della teoria secondo cui lui e l'amico e co-protagonista Harrelson, 63 anni, potrebbero essere fratellastri.

"Cosa pensa K-Mac di tutto ciò?" ha risposto McConaughey: "È lei che ha iniziato tutto questo! Ricordo che eravamo tutti insieme in Grecia una sera a parlare e mia madre, così all'improvviso e senza nessun motivo, in un momento di pausa ha detto: 'Oh, conoscevo tuo padre, Woody...'".

"E noi tutti siamo rimasti a bocca aperta, chiedendoci cosa significassero i puntini di sospensione e cosa volesse dire con 'conoscevo'. E lei ha continuato dicendo: 'Sto solo dicendo che potremmo aver frequentato lo stesso posto in West Texas una volta quando lui era in congedo'", ha continuato la star.

Matthew McConaughey in A casa con i suoi

"E noi tutti abbiamo reagito dicendo: 'Cosa? Cosa intendi dire con tutto ciò?'. So solo che ora dobbiamo fare dei test del DNA. È più facile per Woody dire: 'Dai, facciamolo', perché cosa rischia lui? È un po' più difficile per me perché io potrei scoprire che mio padre non è affatto mio padre", ha concluso Matthew McConaughey.