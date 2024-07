Matthew McConaughey, futuro in politica? "Hollywood deve fare attenzione a ciò che dice"

Matthew McConaughey ha messo nel mirino anni fa la politica e non sembra che abbia mollato la presa. Nei giorni scorsi, l'attore ha partecipato ad una roundtable alla National Governors Association insieme al governatore dello Utah, il repubblicano Spencer Cox, e il governatore del Colorado, il democratico Jared Polis.

Secondo quanto riporta Politico, McConaughey non si è sbottonato molto per quanto riguarda una sua eventuale discesa in campo, né al partito che rappresenterebbe o al ruolo che vorrebbe ricoprire. Nel 2022, l'attore aveva espresso il desiderio di candidarsi a governatore del Texas.

Polarizzazione

"Sono nel bel mezzo di un tour di formazione e lo sono probabilmente da sei anni" ha risposto McConaughey al governatore del New Jersey, il democratico Phil Murphy "Ho l'istinto e l'intelletto necessari per essere adatto a questo ruolo ed essere utile? Sarei utile".

Matthew McConaughey ha portato con sé la sua esperienza a Hollywood:"La mia industria deve fare attenzione a ciò che dice fin dall'inizio perché proviene dalla sinistra. Dobbiamo ampliare il dibattito iniziale e non invalidare subito un moderato o un conservatore. Ne siamo colpevoli, in una certa misura" ha spiegato.

Il governatore delle Hawaii, il democratico Josh Green, ha dato un consiglio alla star:"Non cadere nella trappola di pensare che dovresti essere solo una cosa. Molti repubblicani vorranno che tu sia repubblicano e molti democratici vorranno che tu sia democratico. Sii semplicemente te stesso perché potrebbe essere qualcosa di speciale per tutti noi".

Nato a Uvalde, in Texas, Matthew McConaughey da tempo è uno degli attori di Hollywood maggiormente interessati allo scenario politico americano. Lo scorso anno, uscì su diversi media la notizia che McConaughey si stesse preparando per la corsa alla Casa Bianca nel 2028. Al momento, la star sembra impegnata in un processo di crescita in ambito politico ed è difficile stabilire quale sia il suo reale obiettivo in questo campo.