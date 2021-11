Matthew McConaughey, le sue dichiarazioni sul vaccino ai bambini deludono gli esperti

I medici hanno espresso tutto il loro disappunto nei confronti di Matthew McConaughey che, nel corso di un'intervista con The New York Times, ha dichiarato di avere molti dubbi sulla somministrazione dei vaccini anti-Covid ai bambini.

The Gentlemen: Matthew McConaughey e Michelle Dockery in una scena

Come riportato da Newsweek, le affermazioni di Matthew McConaughey hanno scatenato le critiche tra la comunità dei medici e degli esperti. L'attore, infatti, è contrario alla somministrazione dei vaccini anti-Covid ai bambini. Il Premio Oscar per Dallas Buyers Club ha dichiarato: "Al momento, sono contrario alla vaccinazione dei più piccoli. Preferirei ottenere più informazioni".

Le affermazioni di Matthew McConaughey giungono pochi giorni dopo l'approvazione del vaccino Pfizer Inc e BioNTech SE sui bambini nella fascia di età compresa tra i 5 e gli 11 anni da parte dell'U.S. Centers for Disease Control and Prevention. L'attore ha tre figli di 13, 11 e 8 anni e, dialogando con lo scrittore Andrew Ross Sorkin, ha sottolineato la necessità della scelta personale: "Io e mia moglie siamo vaccinati. Non lo abbiamo fatto perché qualcuno ce lo ha imposto ma sulla base di una nostra libera scelta. Dietro l'universo dei vaccini si nasconde un complotto o qualcosa del genere? Diavolo, no, finiamola con questo genere di narrazione!".

Infine, Matthew McConaughey ha concluso: "Per adesso non vaccinerò i miei figli". I commenti dell'interprete hanno suscitato diverse critiche tra i suoi fan e nella comunità medico-scientifica. Joy Henningsen, professoressa e assistente clinica alla University of Alabama at Birningham ha detto: "No, no, no. Provo disappunto estremo per queste parole!" e ha condiviso quanto dichiarato dall'interprete americano.

In Dallas Buyers Club, Matthew McConaughey ha interpretato Ron Woodroof, un vero malato di AIDS che ha contrabbandato farmaci non approvati in Texas quando li ha trovati efficaci nel migliorare i suoi sintomi. L'attore ha parlato della nuova legge sull'aborto in Texas il mese scorso, etichettando le restrizioni come "puerili". L'attore ha dichiarato nel corso del podcast Sway: "Non ho intenzione di uscire allo scoperto e parlarvi dell'aborto in questo momento". Poi, ha continuato: "Trovo quest'ultima mossa del Texas un po' puerile!".