Matthew McConaughey descrive il suo hamburger perfetto nel dettaglio

Durante una puntata dell'America's Test Kitchen Matthew McConaughey ha parlato dei suoi cibi preferiti, descrivendo dettagliatamente il suo hamburger perfetto. L'attore ha anche deliziato l'intervistatore con una delle sue celebri perle: "L'uomo che ha inventato l'hamburger era intelligente ma quello che ha inventato il cheeseburger era un genio".

Matthew McConaughey faccia a faccia con Ego

"La sfida con un ottimo cheeseburger è che puoi davvero esagerare", ha detto McConaughey in una video intervista con il conduttore di America's Test Kitchen. Il suo hamburger perfetto invece è molto più complesso: "Voglio un alto contenuto di grassi nella mia carne, non voglio un basso contenuto di grassi".

Per quanto riguarda il formaggio preferisce due fette di americano classico e il pane è uno dei fattori più importanti per l'attore: "Mi piacciono i panini morbidi di pane bianco. Non voglio che siano tostati, forse solo un po' caldi". Poi vengono i condimenti: lattuga iceberg, "Non voglio una foglia, la voglio sminuzzata", avocado, una spessa fetta di cipolla rossa e due sottaceti texani.

Per completare l'opera questi hamburger perfetti devono essere tagliati a metà secondo l'attore: "Mia madre non avrebbe mai e poi mai tagliato i nostri a metà quando eravamo piccoli, quindi ogni volta che lo faccio adesso mi sento come se le stessi disubbidendo facendola franca."