Matthew McConaughey starebbe facendo "qualche telefonata" per la candidatura a governatore del Texas

Matthew McConaughey si starebbe preparando il terreno per candidarsi a governatore del Texas nel 2022; per lui si profilerebbe una carriera politica, ma in quale partito?

Matthew McConaughey sembrerebbe sempre più determinato a candidarsi a governatore del Texas nel 2022 tanto che, secondo i beninformati, starebbe preparando il terreno per aver il supporto di alcune personalità politiche locali.

Friedkin Uncut - Un diavolo di regista: Matthew McConaughey in un'immagine del documentario

Secondo il magazine Politico, Matthew McConaughey appare molto serio sulle sue intenzioni di entrare in politica e starebbe segretamente "facendo delle telefonato a personaggi influenti nel circolo politico del Texas" per sondare il terreno.

McConaughey, 51 anni, è originario di Uvalde, Texas, e vive a Austin con la moglie e i tre figli. L'anno scorso il divo ha pubblicato un'autobiografia e di recente ha confermato in un podcast che la candidatura a governatore è una possibilità che starebbe davvero prendendo in considerazione:

"Ci sto riflettendo adesso, mi sto chiedendo qual è il mio ruolo di guida? Perché penso di avere alcune cose da insegnare e condividere, quindi qual è il mio ruolo? Qual è la mia categoria nel prossimo capitolo della vita in cui sto entrando?"

Matthew McConaughey: "La lezione che ho imparato quando mi arrestarono per aver suonato i bongos nudo"

Brendan Steinhauser, stratega politico texano, ha svelato a Politico la chiamata ricevuta da McConaughey spiegando: "Sono sorpreso che le persone non lo stiano prendendo seriamente. Le celebrità in questo paese contano molto. Non si tratta di un attore di serie C che nessuno considera, lui ha appeal."

Resta ancora da capire, però, in quale compagine si potrebbe candidare Matthew McConaughey visto che per adesso le sue idee politiche restano un mistero. Karl Rove, consigliere di George W Bush, ha dichiarato a Politico di trovare la candidatura dell'attore "improbabile, ma non del tutto fuori questione. Ma la domanda è: correrà come repubblicano? Democratico? Indipendente? Dove si colloca a livello politico? Ammette scherzosamente di essere un centrista incallito, ma con quale partito si candiderà?"