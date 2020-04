Matthew McConaughey superstar del bingo virtuale della casa di riposo (VIDEO)

Non è un bingo virtuale come un altro se Matthew McConaughey in persona si propone come annunciatore dei numeri, e superstar, della partita. E infatti per i residenti della Enclave at Round Rock Senior Living, casa di riposo texana, deve essere stata una gran sorpresa, domenica pomeriggio, ritrovarsi faccia a faccia, pur se attraverso una webcam, con l'attore premio Oscar.

Matthew McConaughey, insieme alla moglie Camila Alves, a due dei suoi bambini e alla mamma, ha partecipato a una partita virtuale di bingo con gli anziani residenti della struttura, scegliendo per sè il compito di annunciare i numeri vincenti.

Nel video che è stato pubblicato sulla pagina facebook della Enclave at Round Rock Senior Living è possibile vedere con quanto trasporto la famiglia McConaughey abbia partecipato all'evento, proclamando non uno ma ben due vincitori in un colpo solo.

I dirigenti della casa di riposo hanno voluto pubblicamente ringraziare l'attore per aver consentito a tutti gli anziani connessi di passare un pomeriggio sicuramente diverso dal solito: "Grazie a Matthew, a sua moglie Camila e alla sua mamma Kay per averci fatto compagnia in alcuni round virtuali di bingo! I nostri residenti si sono divertiti molto e hanno adorato parlare con Matthew e con la sua famiglia dei propri cari e dei drink che preferiscono".