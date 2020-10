Matthew McConaughey: “Sul set di The Beach Bum io e Snoop Dogg ci siamo sballati sul serio”

Matthew McConaughey ha confermato che lui e Snoop Dogg si sono sballati sul serio sul set di The Beach Bum, pellicola lisergica diretta da Harmony Korine che racconta la storia di uno scrittore sbandato amante delle droghe, del sesso e delle isole Kay.

Beach Bum - Una vita in fumo: Matthew McConaughey in una scena

Matthew McConaughey e Snoop Dogg hanno rivelato i retroscena della lavorazione di Beach Bum - Una vita in fumo durante un'ospitata al Jimmy Kimmel Live descrivendo il loro metodo per calarsi nei personaggi borderline che popolano il film.

"Sul set ho parlato col ragazzo che si occupava degli oggetti di scena e gli ho detto 'Guarda, ho i miei joint all'origano'" ricorda McConaughey. "Poi ho parlato con Snoop e gli ho detto 'Guarda, questi sono i miei joint all'origano perché so che aspirerò. E lui 'Ok ok'. Così dobbiamo fare questa scena, è un take lungo otto minuti, un tempo piuttosto lungo quando non devi fare altro che passarti una canna avanti e indietro mentre fumi come un dannato. Così alla fine del primo ciak mi sono detto 'Non sono sicuro di queste sigarette'."

Snoop Dogg interviene ridendo ed esclama "Yo, Moondog. Quella non era erba finta, era erba di Snoop".

"Era il primo ciak della serata. Non ho più detto una parola in inglese per il resto della notte, sul serio" ha ammesso McConaughey ridendo.

Il set di Beach Bum ha riservato momenti selvaggi per il cast e la crew. A quanto pare, in un primo tempo Snoop Dogg doveva interpretare se stesso nel film, ma a un certo punto ha avuto un'epifania nel bel mezzo della notte e ha deciso che il suo personaggio si doveva chiamare Rey, abbreviazione di 'Lingerie'. Tra le scene più folli quella che vede Dogg e McConaughey in una vasca idromassaggio con Jimmy Buffet in sottofondo che è stata "l'incontro culmine di spiriti che si meritano l'un l'altro" secondo il rapper.