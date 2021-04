Harry Potter: Matthew Lewis svela quale oggetto ha rubato dal set

Matthew Lewis, noto per aver interpretato Neville Paciock nella serie cinematografica di Harry Potter, ha recentemente dichiarato di aver rubato un oggetto molto prezioso dal set dell'ultimo film del franchise.

Matthew Lewis, l'interprete di Neville Paciock nella serie cinematografica di Harry Potter, è stato recentemente intervistato da Michael Rosenbaum, durante una puntata del suo podcast intitolato Inside of You, dove ha parlato della sua collezione di oggetti di scena rubati nel corso degli anni dai set del leggendario franchise.

Neville (Matthew Lewis) in Harry Potter e i doni della morte parte 2

Sebbene non abbia nessuna delle celebri bacchette magiche nella sua collezione, Lewis possiede una grande quantità di oggetti utilizzati durante le riprese di molti dei capitoli della saga. Il pezzo forte della sua collezione è il costume di Neville Paciock, utilizzato durante la Battaglia di Hogwarts.

L'attore britannico ha raccontato come è riuscito a sgraffignare il suo amato costume: "Ho preso il mio costume dopo aver girato la mia ultima scena. Non rivelerò il nome di chi mi ha aiutato perché la persona in questione potrebbe finire nei guai, ma qualcuno è entrato nel mio camerino alla fine della giornata e mi ha detto: 'Lo vuoi?' E io ho detto: 'Sì'. al che la persona ha risposto: 'Mettilo nella tua borsa adesso allora e io lascerò la stanza.' Quindi diciamo che si, credo proprio di averlo rubato."

Helena Bonham Carter trattiene Matthew Lewis in una scena del film Harry Potter e l'Ordine della Fenice

Oltre al suo costume di Harry Potter e i doni della morte - parte 2, Matthew Lewis ha anche dei denti falsi, le orecchie finte di Harry Potter e la Camera dei Segreti e un pezzo del labirinto di Harry Potter e il calice di fuoco. Lewis non possiede bacchette o Calici di Fuoco ma gli oggetti che è riuscito a portarsi a casa sono comunque molto interessanti, specialmente se consideriamo che sono stati rubati da un set dove non era permesso prendere nulla.